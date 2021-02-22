Clubhouse’da olan Clubhouse’da kalmıyor

Ancak bedava hizmet aldığınız herhangi bir uygulama için daima bir bedel ödüyor olacağınızı anımsatmak isterim. Siz bir uygulama üzerinden karşı tarafa dosya veya resim iletiyorsanız, emin olun ki birileri de isterse bu veriye zaten erişebilir. Güvenlik riskinin her daim olacağını aklımızda tutalım ve konuyu kapatalım.
Burada asıl önemli olan; data savaşlarının kazanı kim olacak, tüketici mi, şirketler mi?
Şimdilerde herkesin bu soruya yanıt araması gerekiyor.
Peki veri veya dijital ayak izimiz neden artık bu kadar önemli? Senaryonun sonunda ne var?
Whatsapp’ın yeni döneminde yazışmalarımız ve tüm görsel paylaşımlarımız Facebook veri tabanına aktarılacak, yapay zeka destekli sistemler sayesinde; datalarınızın gerekli olduğu kısımları KOLAYCA satılabilecek.
Örneğin siz Whatsapp üzerinden müşterinizle, satacağınız ürün üzerine konuştuğunuzda; Facebook bu bilgilere sahip olduğundan dolayı, sizin müşterilerinize rakip firmaların da ürünlerini gösterebilecek.
Alternatif seçenekleri gören kişilerin haliyle aklı karışacak ve belki de eğer reklam vermiyorsanız işletmenizin müşteri kayıpları artacak. Reklam veriyorsanız, reklam maliyetleriniz daha da yükselecek…
Peki bu noktada firmalar ne yapabilir?
Tüm bu olumsuz koşullar, yeni trendlere de zemin oluşturuyor. Pandemi döneminde sosyal medya ve influencer pazarlama çalışmaları hiç olmadığı kadar arttı. Geleneksel reklam harcamaları düşmeye devam ederken koronavirüs endişesiyle sosyal ve çalışma hayatının ev ile sınırlı kalması dijital pazarlama araçlarını ön plana çıkardı. Alexa sıralamasına göre; Türkiye’de Google en çok ziyaret edilen site konumunda. Google’ı video paylaşım sitesi YouTube takip ediyor. Facebook ise dördüncü sırada yer alıyor. Instagram kullanıcısı 38 milyon, TikTok kullanıcısı sayısı ise 30 milyonu geçti.
Yükselişe geçen sosyal medya platformu TikTok, bu aralar zirveyi zorluyor. Birçok influencer ve ünlü isim TikTok hesabı açarken, marka yöneticileri de bu platformda daha çok vakit geçirmeye ve mecrayı sahiplenmeye başladı.
TikTok’un diğer platformlardan farkı; kullanıcıları yaratıcı üretime teşvik etmesi. Sadece basit bir fotoğraf ile TikTok mecrasında var olmak pek mümkün olmuyor. Emek sarf edip yaratıcı içerikler üretmeniz gerekiyor. Belki de birkaç konsepti bir araya getirmek en doğru seçenek olabilir.
Örneğin biraz Retro – Nostalji pazarlama, biraz da Tiktok hiç fena bir karışım olmaz...
Pandemi döneminde bir diğer öne çıkan trend ise Retro pazarlama…
Hiç şüphe yok ki teknolojinin baş döndürücü hızı, işletmelerin retro temalı ürünler ve konseptler yaratmalarını çok daha kolay hale getirdi.
Peki Retro Neden Geri Döndü ve Bu Kadar Popüler?
Çünkü tüketiciler nostaljiyi seviyor. Retro pazarlama, hepimizi çocukluk yıllarımız veya gençlikte yaşadığımız eski anılarına geri getiriyor. İnsanların hayatlarındaki anılarla bağlantı kuruyor. Pandemi dönemi de buna en uygun zemini kendiliğinden hazırlamış durumda! Bugünlerde herkes “ah o eski günler” diyor.
Dijitalizm rüzgârından şüphe yok ki pazarlama ve iletişim sektörü de nasibini aldı. 2020’de dijital pazarlama endüstrisi baş döndürücü bir hızla büyüdü. Öyle görünüyor ki 2021 kişiselleştirilmiş pazarlamanın yılı olacak.
Dünya çapında dijital reklam harcamaları 2020 sonunda 384 milyar dolara ulaşacak. 2021’de pazar hacminin 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Gartner’a göre, 2021’e kadar online reklam verenlerin en az yüzde 90’ı kişiselleştirilmiş pazarlama araçlarını kullanmaya başlayacak. Google yetkilileri ise “Mobilden alışveriş yapan kullanıcıların yüzde 33’ü aradığını hemen bulamıyorsa, rakiplere yöneliyor” diyor. Bu nedenle hedef kitleyi tanımak ve ona uygun bir deneyim yaratmak hem maliyetleri düşürüyor hem de daha nokta atışı pazarlamaya imkan tanıyor.
Tüm bu rakamsal veriler bir yana, şimdi şu soruya yanıt aramak lazım: Büyük küçük her ölçekten firma rakipleri arasından nasıl sıyrılacak? 2021 dijital pazarlama trendleri ne olacak?
2021'in dijital pazarlama trendlerinin tamamı elbette 2021'e ait değil. Geçen yıl veya bir önceki yıla ait pek çok pazarlama eğilimi hala etkili olmaya devam edecek. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu konuda bir adım atmadıysanız harekete geçmenin şimdi tam zamanı!
İşte size birkaç ipucu:
Instagram Üzerinden Etiketleme ve Satış:
Alışveriş özelliğini ilk olarak 2016 yılında test etmeye başlayan Instagram, bu özelliği daha sonra hikayelere de taşıdı. Ürün etiketleme ve satış özelliği ilk kez 2017 yılında Instagram'ın ABD sürümünde aktif oldu. Bu işlev Mart 2018’de tüm dünyada kullanıma sunuldu. E-ticaret için ödeme yöntemlerinin devreye almasıyla yeni bir satış kanalı haline dönüşen Instagram, etkileşimi yüksek olan hikayeler özelliğine eklediği alışveriş etiketiyle platformu daha da hareketlendirdi. Pandemi sürecinde mağazaların kapandığı ve satış cirolarının düştüğü dönemde birçok küçük işletme Instagram üzerinden yaptığı satışlar ile büyümesini sürdürdü. Instagram’ın shopple postları yani satın alınabilir içerikler, bir butondan çok daha fazlasını sunuyor. Özellik sayesinde markalar, organik içerikleri içinde; ürün detayları, fiyat ve tüketicilerin satın alma yolculuğunu tamamlayabilmesi için web sitesine yönlendiren link etiketleri kullanılabiliyor. 2021 yılında pandeminin etkilerinin devam edeceğini öngören uzmanların uyarılarına kula asın. Kurumsal Instagram hesabınızı satış kanalı olarak konumlandırın! Instagram özelikle KOBİ’ler için inanılmaz fırsatlar sunuyor.
Clubhouse’da olan Clubhouse’da kalmıyor
Tüketiciyle gönül bağı kurmanın en etkin yolu, faydalı içerik sağlayabilmektir. Pazarlama uzmanlarına göre bir markanın asıl gücü; bireyleri ve kurumları anlama yetisi ile eşdeğerdir. Yani müşterilerinizi anlar ve onların ihtiyaçlarına göre aksiyon alırsanız markanız güçlenir ve vazgeçilmez olursunuz.
Sürdürülebilir ilişkiler kuran bir marka olmak için; hizmet sunduğumuz insanların veya kurumların hayatlarında devamlı ve anlamlı bir şekilde fark yaratmamız gerekiyor. CX – Customer Experience yani müşteri deneyimi kavramı artık yerini HX – Human Experience İnsancıl Deneyime bırakıyor. Günümüzde HX deneyimi, bir markanın gerçek değerini belirliyor. Özellikle Covid-19 sürecinde birçok şirketin pazarlama faaliyetleri artık bu yeni strateji üzerine inşa ediliyor. H2H (Human to Human) yani insan odaklı pazarlama daha çok öne çıkıyor.
Clubhouse’da HX için çok doğru bir mecra. İnsancıl deneyimi odak noktası yapan kurumlar bu platformda yakın dönemde çok daha fazla etkinlik yapacak gibi görünüyor.
Silikon Vadisi’nde son dönemde yıldızı en çok parlayan uygulamalarından biri olan Clubhouse; pazarlama profesyonelleri için adeta aranılan taze kan oldu. Bu yeni sosyal ağda yazılı iletişim yok, önemli olan konuşmak ve dinlemek. Pandemi döneminde de en çok buna ihtiyacımız var sanırım… Yaklaşık bir buçuk yıldır kitleler halinde sohbet edemedik, bir araya gelemedik. Clubhouse bize sosyal mesafe endişesi taşımadan keyifle sohbet edebileceğimiz huzurlu bir ortam sundu. Biz de aylar süren suskunluk sonrası adeta buraya akın ettik.
Değerli içerik üreticileri, bu mecrada daha da öne çıkacak, Clubhouse gerçek anlamda değer üreten, söyleyecek sözü olan kendi influencer’ ını oluşturacak. Bugünlerde Clubhouse’da bir derginin sohbet odalarında keyifli tartışmalar yapılıyor. Basın kuruluşları, bu mecrayı alternatif bir kanal olarak kullanmaya başladı bile…
Twitter ve Facebook, Clubhouse ile benzer formata sahip sesli sohbet odası kavramını hayatımıza sokmaya hazırlanıyor. Ancak burada şunun altını çizmek isterim.
2020’de Türkiye’de dijital pazarlamada harcanan bütçe hacmi yaklaşık 700 Milyon dolar olarak gerçekleşti. Küresel hacim ise 350 Milyar dolar dolayında idi. Türkiye, dijital pazarlamada tüm dünyada harcanan bütçenin %0,2’sini yani 1.000’de 2’sini temsil ediyor. Dijital pazarlamaya yönelik harcamalar pandemi nedeniyle inanılmaz bir boyuta geldi. Bu pastadan yakın dönemde Clubhouse’da payını alacak gibi görünüyor. Clubhouse’ın ülkemizde 125.000 kullanıcısı var. Bu rakamın hızlı artacağını öngörüyorum. ABD'nin haricinde dünyada bu uygulamayı en çok kullanan ilk 5 ülke arasında olmamız beni geleceğe dair umutlandırıyor.
Pazarlama Dünyasına Taze Kan
Öte yandan Clubhouse’da, yayını kaydetmek mümkün değil. Kısaca “Clubhouse’da olan, Clubhouse’da kalıyor” gibi görünse de markalar nezrinde bu durum farklı. Çünkü gerek linkedin gerek İnstagram ve Facebook gibi mecralar üzerinden etkileşimin sağlanması mümkün.
Görünen o ki; yakında basın mensuplarına, “X firma Clubhouse etkinliğinde Y konusunu masaya yatırdı ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı” şeklinde basın bültenleri gönderilmeye başlanacak.
Dinamikliğini kaybeden Facebook, artık yavaş yavaş irrite olduğumuz Instagram, endişe ile yaklaştığımız Twitter’a alternatif olan Clubhouse pazarlama dünyası için yepyeni bir heyecan. Markalar açısından önemli bir veri kaynağı potansiyeli olan bu platformda başarılı olmak için değerli içerik oluşturmak ve üretilen bu içeriği bir değere dönüştürmek gerekiyor. Henüz bir reklam modelinin olmadığı Clubhouse’da davası olan, samimi markalar yer edinecek. Gelecekte sohbet odalarına sponsorlukların daha çok artacağını ve kurumsal firmaların bu mecrada etkinliklerini artıracağını tahmin ediyorum. Ancak klasik bildiğimiz sponsorlular yerine Clubhouse’da içeriğe entegre edilebilecek “doğal” sponsorluların daha etkili olacağı kanaatindeyim.
Open Room, Social Room ve Closed Room olmak üzere üç farklı kategoride odaların yer aldığı uygulamada; Social Room’a sadece odayı açan kullanıcıların takip ettiği kişiler dinleyici olarak katılabiliyor. Closed Room ise odayı açanın tek tek seçerek belirlediği kişilerin odaya girişine imkân tanıyor.
Discord’un altyapısını kullanan Clubhouse’un ses kalitesi ise oldukça iyi.
Peki şirketiniz için Clubhouse’ı nasıl kullanabilirsiniz?
İşte yanıtı:
Profilinizde bir izleyici kitlesi oluşturduysanız veya kurumunuzun adıyla bir Club sayfanız varsa şirket faaliyetlerinizi ve güncellemelerinizi paylaşmak için odalar oluşturabilir; sektörden konuklar ağırlayarak canlı yayınlar yapabilirsiniz.
Tüm bunlara ek olarak influencer marketing kapsamında kendi izleyici kitlesine sahip profiller ile iş birliği içerisinde olabilirsiniz.
Facebook, Instagram ve TikTok ile karşılaştırıldığında, erişimin sınırlı olması nedeniyle Clubhouse, özellikle premium ve niş markalar için de birçok fırsatı bünyesinde barındırıyor.
Bu yeni dünyada Havayolları şirketleri veya uluslararası zincir oteller gibi birinci sınıf gezginleri hedefleyen kurumlar, turizm hakkındaki bir etkinliğe sponsor olabilir; müzik şirketleri ise sadece özel bir izleyici grubuna hitap eden canlı konser etkinlikleri düzenleyebilirler.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Robinhood’un CEO’su Vald Tenev’i Clubhouse'da Gamestop hisselerinin satışa kapatılmasına dair soruları ile köşeye sıkıştırmıştı. Platform yayın sonrası adeta uçuşa geçti.
Piyasa değerinin 1 milyar doları aştığı konuşulan en yeni sosyal ağımız bakalım bize nasıl bir dünyanın kapılarını açacak?
Hep beraber yaşayıp göreceğiz…