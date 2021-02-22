Clubhouse’da olan Clubhouse’da kalmıyor

Bu günlerde gündemimiz WhatsApp. Kalıyor muyuz, gidiyor muyuz soruları havada uçuşuyor. Yerli uygulamaya geçen ve alternatif seçecekleri değerlendiren kişilerin sayısı bir hayli fazla…

Ancak bedava hizmet aldığınız herhangi bir uygulama için daima bir bedel ödüyor olacağınızı anımsatmak isterim. Siz bir uygulama üzerinden karşı tarafa dosya veya resim iletiyorsanız, emin olun ki birileri de isterse bu veriye zaten erişebilir. Güvenlik riskinin her daim olacağını aklımızda tutalım ve konuyu kapatalım.

Burada asıl önemli olan; data savaşlarının kazanı kim olacak, tüketici mi, şirketler mi?

Şimdilerde herkesin bu soruya yanıt araması gerekiyor.

Peki veri veya dijital ayak izimiz neden artık bu kadar önemli? Senaryonun sonunda ne var?

Whatsapp’ın yeni döneminde yazışmalarımız ve tüm görsel paylaşımlarımız Facebook veri tabanına aktarılacak, yapay zeka destekli sistemler sayesinde; datalarınızın gerekli olduğu kısımları KOLAYCA satılabilecek.

Örneğin siz Whatsapp üzerinden müşterinizle, satacağınız ürün üzerine konuştuğunuzda; Facebook bu bilgilere sahip olduğundan dolayı, sizin müşterilerinize rakip firmaların da ürünlerini gösterebilecek.

Alternatif seçenekleri gören kişilerin haliyle aklı karışacak ve belki de eğer reklam vermiyorsanız işletmenizin müşteri kayıpları artacak. Reklam veriyorsanız, reklam maliyetleriniz daha da yükselecek…

Peki bu noktada firmalar ne yapabilir?