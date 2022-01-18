“Yukarı Bakıp”, “iklim krizine” duyarsız kalmayan girişimler…

Teknolojideki yeni büyük fikirler (“next big thing”) gerçek hayatta kullanılmadan önce, genellikle fragmanlar ile hayatımıza girerler. Bu süreçte, teknolojik kavramlar yeterince açıklanmadan, gereğinden fazla kullanılarak jargon haline gelir ve teknolojiler özelinde bir beklenti (hype) oluşur. Bu durumu, gelişen yeni teknolojiler özelinde pek çok kez gözlemledik: Bulut bilişimde, yapay zekada, blokzincirinde ve 5G’de olduğu gibi… 2021’in son dönemlerinde, metaverse açısından da benzer bir gelişim yaşandı ve metaverse kavramı gölgelerden çıkıp ana akım sözlüğüne girmiş oldu…

Teknoloji dünyasının son “next big thing”i metaverse…

IT alanında önde gelen araştırma firmalarından Gartner, “metaverse e geçişi analogdan dijitale geçiş kadar önemli" olarak nitelendiriyor; yani içinde bulunduğumuz dönemde yeni bir dijital devrime tanıklık ediyoruz. Metaverse, temelinde gereklilik ve ihtiyaçlardan ortaya çıkıyor. Bir yandan, dijital kanallarda ve çevrimiçi servislerde geçirdiğimiz zaman sürekli artarken; bir yandan da rutinlerimizi, ilgi alanlarımızı ve ritüellerimizi hızla dijital dünyalara kopyalıyoruz. Sanal ve fiziksel gerçeklikler iç içe geçiyor ve dijital dünyayı hiper gerçekçi hale getiriyor. Tüm bu gelişmeler, dijital mülkleri, ilişkileri ve sosyal alanları kapsayan “yeni bir sanal yaşam ekosisteminin” ortaya çıkmasını tetikliyor. Bu yeni dijital platform çağını “metaverse” olarak adlandırılıyoruz...

Metaverse “mobil internetin halefi” olacak. Ancak bu geçiş daha önce de belirttiğim üzere “önce yavaş yavaş, sonra birdenbire” gerçekleşecek. Farklı ürünler, hizmetler ve yetenekler bütünleşip bir araya geldikçe zaman içinde yavaş yavaş metaverse inşa edilecek ve metaverse konsepti somutlaşacak. Metaverse’ün oluşmaya başladığına dair bazı göstergeler, geçtiğimiz yıl içinde kendini göstermeye başlamıştı: Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri odaklı artan inovasyonlar; sosyal ve kültürel destinasyonlar olarak oyun platformlarının yaygınlaşması ve şirketlerin metaverse’e yönelik kendi perspektiflerinden hak iddia etme yarışı, vb…

Peki herkesin benimseyeceği ortak metaverse tanımı olarak ne kullanabiliriz?

Her ne kadar metaverse tanımı farklı şekillerde yapılıyor ve bugünkü tanımlar hala çok genel ve metaverse’ü gerçekçi olarak gözlerde canlandırmaktan uzak olsa da bir takım tanımlar öne çıkmaya başladı: “Günlük yaşamımızın dijital katmanı”, "birbiriyle bağlantılı ve sınırsız bir sanal dünya”, “ikinci yaşamlarımızı oluşturacağımız ve içinde vakit geçireceğimiz sanal dünya” ya da benim de favorim olan “fiziksel dünyanın dijital ikizi” gibi…

Peki, ne zaman tam olarak “metaverse”de yaşayacağız ya da “metaverse”e geçeceğiz?

New York Times’ta, Temmuz 2021’de yayınlanan bir makalede “ne zaman tam olarak metaverse’e geçeceğimiz” sorgulanmış ve şu tespitler yapılmıştı: “Kripto paralar ile uğraşanlar, metaverse’ü inşa ettiklerini söylüyor. Oyuncular zaten çoktan içinde yaşadıklarını belirtiyor (2021'de metaverse’e yapılan 10.4 milyar dolar yatırımın %72’si oyun şirketlerine gitti (Kaynak: Crunchbase)). Sanat dünyası ise metaverse’den para kazanmaya başladığını düşünüyor…” Bu doğrultuda, NFT bir eseriniz varsa hatta çok az bile olsa bir miktar kripto paranız varsa, metaversal deneyimin bir parçasısınız denilebilir. Dijital bir avatar kullanarak bir iş toplantısına veya bir partiye katıldıysanız, metaverse’e adım atıyorsunuz demek. Hatta, blokzinciri, NFT, sanal ya da artırılmış gerçeklik üzerinde çalışıyorsanız, metaverse’ün inşasında rolünüz bile var denebilir…

Metaverse’de yer tutma yarışı