Metaverse’ü inşa ederken…

2021’in son günlerinde, dijital TV platformu Netflix’de yayınlanmaya başlayan ve Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep gibi ünlü oyuncuların yer aldığı “Don’t Look Up (Yukarı Bakma)” filmi dünya çapında oldukça ilgi uyandırdı ve gelmiş geçmiş en çok izlenen içerikler arasındaki yerini hızla aldı. Kara komedi tarzında bir bilim kurgu olan filmde, Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence tarafından canlandırılan bilim insanlarının, kısa süre içerisinde dünyaya çarpacak bir kuyrukluyıldızı keşfi sonrası yetkilileri uyarma çabasını ve bu süreçteki başarısızlıklarına odaklanılıyor. Film aslında, bilim insanlarının tasvir ettiği çaresizlik duy-gusundan hareketle “iklim değişikliğine karşı eylemsizliğimize” de oldukça önemli bir gönderme niteliğinde…

“Don’t Look Up”ın iklim krizi odağında düşündürdükleri…

İklim değişikliğine yönelik en büyük yanlışı, bu felaketin çoğu zaman uzun vadeli bir problem olarak düşünülmesi ve soyut bir kavram olarak ele alınarak, günümüzde yeterince endişe uyandırmaması oluşturuyor. Bu algı, elbette, fırtınadan veya selden etkilenen bir eviniz ya da araziniz olduğunda, veya ormanlarımızın göz göre göre yanması ile hızla değişebiliyor (sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor…). "Don’t Look Up”ta da kuyrukluyıldız metaforu ile iklim felaketine vurgu yapılıyor ve toplumun bu zorluğun üstesinden gelmeye hiç de hazır olmadığı çarpıcı bir şekilde resmediliyor…

Dünya Ekonomik Forumu 2022 Küresel Risk Raporu’nda belirtilen en büyük riski iklim krizi oluşturuyor…

Geçtiğimiz hafta, Dünya Ekonomik Forumu tarafından 17.si yayınlanan Küresel Riskler Raporu’nda, "iklim krizine yönelik eylem planında başarısız olunması” bir numaralı küresel risk olarak belirtildi. Raporda ikinci ve üçüncü sırada yer alan riskler de yine iklim krizi ile ilgili olması adına önem arz ediyor: İklim koşullarının aşırı sertleşmesi ile aşırı hava olaylarının artışı ve biyolojik çeşitliliğin yok olması olasılıkları…

Dünyamızın şu anda karşılaştığı en büyük problem olan iklim krizinin uzun vadeli bir sorun değil, bugünümüzü, yarınımızı etkileyen bir problem olduğunu bir an önce anlamamız ve harekete geçmemiz gerekiyor. Bununla birlikte, sorunun büyüklüğünün bilimsel olarak bilinmesine rağmen (hatta aynı “Don’t Look Up” filmindeki kuyrukluyıldızın dünyamıza yaklaştığı ve dünyaya çarpması ile dünyanın yok olacağı gerçeğindeki gibi), gerekli önlemler alınmıyor. İklim krizine karşı günlük hayatlarımıza hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz.

Ara ara akımıza gelse ve önemsiyor gibi yapsak da iklim krizine karşı ne yazık ki samimi değiliz, duyarsızız, bu önemli konuda çoğu zaman cahil ve bilinçsiziz… Bu nedenle, daha önceki yazılarımda da Sizlerle paylaştığım üzere, iklim krizi ile mücadelede her bir bireyin sorumluluğu olduğu bilinci ile hareket etmemiz gerekiyor.

Son zamanlarda iklim krizi odaklı öne çıkan bilimsel çalışmalar

Gelelim somut gerçeklere… Guardian’da yer alan güncel bir habere göre, Avrupa Birliği’nin çevre izleme programı olan Copernicus, “son 7 yılın Dünya’nın kayıtlara geçen en sıcak yılları olduğunu” belirten yeni bir rapor yayınladı. Raporda 2021'in kaydedilen en sıcak beşinci yıl olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, sıcaklık ortalamalarında genellikle Temmuz ayı en sıcak ay olmasına rağmen, geçtiğimiz yılın Temmuz ayı, gelmiş geçmiş en sıcak ay olarak rekor kırmış oldu.