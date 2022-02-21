2022 yılında perakende sektörünü etkileyecek trendler

Gün geçmiyor ki “metaverse”e yönelik yeni bir haber ya da gelişme ile karşılaşmayalım… Forbes’da yer alan bir makale “metaverse ile ilgili Twitter paylaşımlarının geçen yıl %19,425 artış gösterdiğini” belirtti. 2021’in son günlerinde, metaverse özelinde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, “Z kuşağı metaverse’deki sanal mağazalarda alışveriş yapma konusunda oldukça pozitif düşünüyor”.

Araştırmaya katılan Z kuşağı gençlerin “yaklaşık %75'i bir video oyunu içinde dijital bir ürün satın aldığını belirtirken; %60'ı markaların ürünlerini metaverse platformlarda satması gerektiğini düşünüyor” (Metaverse Mindset Consumer Shoping Insights - Metaverse Zihniyeti Tüketici Alışveriş Öngörüleri Raporu). Gartner ise, metaverse özelindeki son araştırmasında, “2026 yılına kadar insanların %25'inin iş, alışveriş, eğitim, sosyal medya ve eğlence için metaverse'de günde en az bir saat geçirmesini beklediğini” açıkladı.

Daha önce de sizlerle paylaştığım üzere büyük firmaların “metaverse”ü geliştirme, tanımlama ve sahiplenme yarışı 2022’nin de en büyük teknoloji gündemini oluşturacak. Bu yarışa geçtiğimiz hafta dahil olan devlerden biri de beklendiği üzere Apple oldu. Geçtiğimiz Cuma günü (27.01.2022), Apple CEO’su Tim Cook’un, “Apple'ın metaverse alanında çok fazla potansiyel gördüğünü ve bu alanda yatırımlar gerçekleştireceğini” paylaşması, Apple hisselerinde önemli ölçüde artışa da neden oldu.

Ülke gündemimizde de son zamanlarda metaverse’e yönelik önemli gelişmeler yaşanıyor: “Metaverse odağında ulusal bir çalıştay” organize edileceği haberi ön sıralarda yerini aldı. Ayrıca, “metaverse” için önlemler alınması gerektiği de vurgulandı ve blokzinciri, NFT ve kripto varlıklar özelinde yeni regülasyonların gerekliliği de tartışıldı. Bu gelişmelerin hükümet nezdinde takip edilmesi ve ulusal metaverse stratejisinin şimdiden oluşturulmasına yönelik adımlar atılması oldukça önemli bir vizyon. Öte yandan, Türkiye İş Bankası, global çevrim içi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi Roblox’ta Türkiye’den reklam veren ilk banka oldu. Yapılan açıklamaya göre “oyuncular deneyimleri sırasında oyunun geçtiği metaverse’teki billboardlarda İş Bankası’nın Maximum Gaming Kartının reklamlarını görecekler”. Ayrıca, OVR isimli platformda yer alan ve OVRLand ismi verilen metaverse arsalarının en çok satın alındığı ülkelerden birinin Türkiye olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de şu ana kadar 20 binden fazla “metaverse arsası” satıldı. Metaverse özelinde ulusal bir çalıştayın gündeme gelmesinin bir nedenini de ülkemizde bulunan doğal ve tarihi stratejik lokasyonların metaverse platformlarından satışa çıkması ve bir kısmının şimdiden yabancılar tarafından satın alınması oluşturuyor. Her ne kadar, Türkiye’den bu platformlara oldukça fazla ilgi olsa da dijital arazi ya da sanal evler satın alma noktasında çok da aceleci olmamak gerekiyor. Metaverse konseptini ortaya atan ve sahiplenen Meta (eski adı ile Facebook), Microsoft, Google ya da Apple gibi teknoloji devleri henüz platformlarını bu doğrultuda genişletmemişken, birbirinden bağımsız ve hızla türeyen bu tarz satış platformları üzerinden yatırım yapma konusundan çok daha dikkatli olmak gerekiyor…

Dünya gündeminde ise, Suudi Arabistan’ın kutsal mekanların sanal olarak ziyaret edilmesine olanak sağlayan metaverse projesi öne çıktı. Proje kapsamında, Müslümanlar’ın Kabe’yi sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla ziyaret etmesi planlanıyor. Metaverse düğünlerine talep de artıyor. Hindistanlı bir çift, düğünlerini metaverse'te düzenleyeceklerini açıkladı. Paris Hilton ise, Dünya’nın dört bir yanından konuklarını ağırladığı ve 2021 yılı boyunca üzerinde çalıştığı sanal eğlence adası Paris World'de metaverse yılbaşı partisi düzenlemişti. Paris World'deki partiye, balayını geçirdiği Maldivler'den dijital versiyonuyla katılan Hilton’a göre “metaverse, parti yapmanın, insanlarla etkileşim kurmanın ve sosyal olmanın geleceğini” oluşturuyor.

Internetin bir sonraki aşaması…

Metaverse kavramını; internetin bir sonraki aşaması, yeni deneyimler için fırsatlar sunan sürükleyici bir sanal dünya ya da insanların çevrimiçi etkileşimde bulunmalarının yeni nesil yolu olarak tanımlamak mümkün… Metaverse’ün nereye evrileceğini düşünürken, Zuckerberg’in metaverse’ü tanımlarken kullandığı şu benzetmeyi tekrar hatırlamakta yarar var: “Metaverse somutlaştırılmış bir internet, yani bir ekrana bakmak yerine, bu deneyimlerin içinde olacaksınız. Bu, internette daha fazla zaman geçirmekle ilgili değil; zaten geçirdiğimiz zamanı daha iyi hale getirmekle ilgili”…

Gerçek metaverse deneyimine hala zaman var

Global devlerin yatırımlarını ve şirket konumlandırmalarını metaverse’e kaydırmalarına ve ilgi çeken lansman ya da tanıtımlarla bu kavramı sahiplenme çabalarına rağmen; gerçekte metaverse'ün vadettiklerini gerçekleştirmesine “yıllar” var. Zuckerberg, Temmuz ayında “Facebook'un bir sosyal medya şirketinden bir metaverse şirketine geçişinin beş yıl sürebileceğini” söylemişti. Ayrıca, “metaverse’ü oluşturmak için endüstrinin yeni teknoloji standartları ve iletişim protokolleri geliştirmesi gerektiğini” de belirtti. Metaverse özelindeki haberleri okurken ya da gelişmeleri yorumlarken bunun bilincinde olmak gerekiyor. Bir yandan da bu yeni konsept hakkında konuşmaya başlayıp, üzerinde düşünüp, tartışarak, gerekli parçaları inşa etmeye başlamak gerekiyor…