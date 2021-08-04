Çocuklar ve ebeveynler için yararlı çevrimiçi uygulamalarla ilgili ipuçları

Dolandırıcılık, en genel anlamıyla aldatma amacı ile yapılan kasıtlı eyleme verilen isim. Kurbanlarını aldatarak mal ya da paralarını almaya çalışan kişiler birçok alanda dolandırıcılık yapıyorlar. Dijital dünyaya geçmeden önce de hayatımızın her alanında yer alıyordu dolandırıcılar. Teknolojinin yaşam alanımızın önemli bir parçası haline gelmesi dolandırıcılara yeni iş kapıları da açtı.

Siber dolandırıcılar para ya da para edebilecek bilgileri elde edebilmek için her yaş ya da meslek grubunu hedefleri içine alabiliyor. Çocuklar, gençler, yaşlılar; öğretmenler, diplomatlar, bankacılar onlar için amaçlarına ulaşabilmek için birer odak noktası. Herkesi nasıl kandırabileceklerini düşünerek ve planlayarak hareket ediyorlar. Bizim de siber güvenlik profesyonelleri olarak işimiz bu teknolojik okuryazarlığı her yaş grubuna öğretebilmek, tehlikeler hakkında bilgi verebilmek.

Sizlerle paylaşmak istediğim belki dijital okuryazarlığı diğer yaş gruplarına göre daha iyi olduğunu düşündüğümüz gençlerin siber suçlular tarafından nasıl hedef alındıkları olacak. Gençleri hedef alan bazı yaygın dolandırıcılıklara ve bunlardan nasıl korunacağımıza birlikte göz atalım. Eğer bir ebeveynseniz, bu tavsiyeleri çocuklarınızla paylaşmak, onların ve tüm ailenizin internette güvende kalmasına yardımcı olmak isteyebilirsiniz.

Sosyal medya dolandırıcılıkları

Sosyal medya çoğu genç için dijital oyun alanı olduğundan, girişimci dolandırıcıların onları, zamanlarının çoğunu geçirdikleri yerde hedeflemeye çalışmaları çok normal. Sosyal medya dolandırıcılığı çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir, yani herkese uygun bir tek beden ürün gibi değildir. Daha yaygın olanlardan bazıları, ünlülerle ilgili şok edici başlıkları olan kısa makalelere bağlantılar gibi görünür. Ancak, böyle bir bağlantıya tıklayınca, kötü amaçlı bir web sitesine yönlendirilirsiniz.

Dolandırıcılar kurbanlarıyla yarışmalara veya çekilişlere katılma teklifleri içeren mesajlar aracılığıyla doğrudan iletişime geçebilirler, ancak yine de paylaşılan bağlantı, gençleri cihazlarını zararlı yazılımlarla istila edecek veya hassas bilgilerini onlardan almaya çalışacak hileli bir web sitesine yönlendirecektir.

İndirimli lüks ürünler

İnternette artan bir başka yaygın aldatmaca ise, sosyal medyada yayımlanan sahte reklamlarla, komik derecede düşük fiyatlarla lüks ürün satışı tekliflerine yönlendiren içeriklerdir. Dolandırıcılar, tekliflerini gençlere cazip hale getirmek için, çok pahalı olan sınırlı sayıda spor ayakkabılar, normal bir maaş veya yarı zamanlı çalışan birinin karşılayamayacağı kadar pahalı olan markalardan kıyafetler veya çevrimiçi sahte Ray-Ban mağazaları gibi onlara hitap edecek markalar ve ürünler sunmaya çalışırlar.

Bu hile, bu ürünlerin geniş bir yelpazesini sunan sahte bir e-ticaret sitesi oluşturmaktan ibarettir; ancak, satın alma işleminden sonra, size ya bir sahte ürün gönderirler ya da hiç bir şey göndermezler. Ve en kötü senaryoda, kredi kartı bilgilerinizi paylaştıysanız, siber suçlular bu bilgileri kullanarak kartınızdan izinsiz harcamalar yapacaktır.