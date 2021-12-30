Yeni Yıl Kararı: 2022'de Dijital Benliğinizi Koruma Sözü Verin

Bu Halloween gecesinde kimse güvende değil!

Siber Güvenlik Farkındalık Ayı olan Ekim, Cadılar Bayramı ruhuyla sona erebilir. Bu, internetin her köşesinde pusuda bekleyen ürkütücü sanal tehditleri savuşturmamız gerektiğinin harika bir hatırlatıcısı.

Ülkemizde de son yıllarda Cadılar Bayramı kutlama trendi giderek artmaktayken, sizi ve verilerinizi ters giden her şeyden korumanıza yardımcı olacak ipuçlarına ve püf noktalara bir göz atmanızda fayda var.

Şekerlerinizi Parolayla Koruyun

İnternet hortlakları, şeker zulanızı çalmak için çevrimiçi hesaplarınıza girmek istiyor. Verileriniz, karanlık ağdaki kimlik hırsızları ve siber suçlular için oldukça değerlidir. Her çevrimiçi hesap için farklı bir parola kullanın ve mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin.

Cadılar Bayramı Kostümüne Aldanmayın

Muhtemelen çocuğuna Cadılar Bayramı'nda kostüm giydiren tek kişi sen değilsin. Siber suçlular ayrıca bu dönemde en iyi kostümlerini giyiyorlar. Şaka mı şeker mi yerine, elbette verilerinizi ele geçirmek için phishing yani kimlik avı hilelerine başvurabilirler. Banka hesap bilgilerinizi çalmak veya gününüzü kabusa çevirmek için en sevdiğiniz online alışveriş sitelerini veya bankanızı taklit edebilirler.

Gelen spam ve istenmeyen iletilere karşı dikkatli olun. Sizi korkutmak veya paniğe kapılmanızı sağlamak için gönderilen bağlantılara tıklamayın veya anlık mesajlaşma uygulamalarında bilmediğiniz dosyaları indirmeyin. Güvenilir kuruluşlardan gelen hiçbir gerçek e-posta, metin veya mesaj şifrelerinizi, kredi kartı numaralarınızı veya diğer hassas bilgilerinizi istemez.

Cadılar Bayramı'nda Kimse İkramları Paylaşmaz