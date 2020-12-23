Cep telefonu ile (Güvenli) yaşamak mı?

Yakın geçmişe kadar çocuklar sadece oyun oynamak, video izlemek ve çeşitli eğlenceli uygulamaları kullanmak için tablet ve telefon gibi cihazları kullanıyordu. Hatta birçok ebeveyn çocuklarına telefon almıyor, kendi telefonlarını çocukları ile paylaşıyordu. Geçmişte eğitimi desteklemek için birçok dijital eğitim platformu projesi oldu ama açık konuşmak gerekirse Covid-19 salgınına kadar başarılı olan bir uygulama duymadım.
Devir Değişti!
Çocuklar evlerde ve neredeyse koca bir eğitim yılını evde geçirmeye mahkûm oldular. Dijital cihazlara karşı olan, çocuklarını dijital dünyadan tecrit eden birçok aile de pes etti ve artık çoğunluğun kendine ait bir cihazı var. Çocuklarımızın birçoğu Youtube’da video izlemek ve Minecraft oynamak dışınsa başka bir uygulama kullanmıyorken artık yelpaze iyice genişledi.
Bir kere çocuklar da artık e-posta hesabı sahibi olmaya başladı. Zoom, Gsuite, Teams, Word, PDF ve benzeri çok sayıda uygulama ve dosyayı kullanmaya başladılar. Dürüst olacağım, bu dünyanın içinde olmama rağmen kendi kızımla online eğitim sürecine adapte olmamız hiç kolay olmadı. Teknoloji dünyasına yabancı olan ebeveynlerin durumunu ne yalan söyleyeyim düşünemiyorum.
Bu durumun ne kadar süreceği belli değil ve ayrıca her şey normale dönse bile bizim bu aşamadan tekrar geçmişteki duruma geri dönmemiz de pek mümkün olacak gibi durmuyor. Peki o zaman ne yapmalıyız, çocuklarımızı bu dünyanın içinde kendi başlarına bırakıp hayatta kalmalarını şansa mı bırakmalıyız? Bu konuda bir uzman olmamakla birlikte bir anne olarak çocuklarımıza balık vermesek de balık tutmayı öğretmekle yükümlü olduğumuzu düşünüyorum.
Uygulamalara hakim olun. Bilmediğiniz uygulamaları öğrenin, siz de bilen birilerinden yardım alın. Çocuğunuzun yanında olacağınızı hissettirin ve yardımcı olmaya çalışın. Okul yöneticileri ve diğer ebeveynlerle konuşarak yardım istemekten çekinmeyin.
Çocuğunuzla sosyal medyada da iletişimde kalın.
Şu an bu anlattıklarımın birçoğu, yeni nesil için çok anlamsız ve tuhaf geliyor. Artık yalnızca iş için değil birçoğumuzun evinde birden fazla bilgisayar, tablet, cep telefonu ve hatta IoT dediğimiz internet bağlantısı olan teknolojik cihaz bulunuyor.
Bundan beş on sene önce, şu an hayatımızda olan teknolojik uygulamaların sanırım çoğunu tahmin edemezdik. Çocukluğumda izlediğim Jetgiller çizgi filminde ütopik olan çoğu şey sanırım artık gerçek oldu.
Çok eskiden izlediğim bir sunumda internetin yıkıcı gücünden bahsedilmişti. Değişime ayak uydurabilenler ayakta kalabiliyorken, değişime ayak uyduramayanlar bu yıkıcı güç altında ufalanıp gitmeye mahkum kalıyor maalesef.
Yakın zamana kadar online alışveriş yapmak da çoğunluk için bir seçenek değildi. Kredi kartı bilgilerimiz çalınabilir, kötü niyetli birileri bizi dolandırabilirdi. Ne olursa olsun kredi kartı kullanarak internet üzerinden alışveriş yapmak istemeyen insanların sayısı Covid-19 pandemisi gündeminde giderek azalıyor.
Sosyal mesafenin korunması, evde kalmaya yönelik kısıtlamalar ile birlikte artık neredeyse bir çoğumuz internet ortamında alışveriş yapmaya başladık. Bu yıkıcı gücün altında kalmak istemeyen irili ufaklı birçok şirket, bu konuda adeta yarışa girmiş durumda kendi online satış kanalını nihai tüketici ile tanıştırmak için efor harcıyor.
Sizi bilmem ama ben yıllardır online alışveriş yapıyorum. Online alışveriş yapmanın avantajlarını güvenlik kaygıları yüzünden öteleyenler için işte burada birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum:
Öncelikle bilinen güvenilir markaların online alışveriş uygulamalarını kullanın. Tanımadığınız, daha önce hiç duyulmamış bir alışveriş kanalını kullanmadan önce mutlaka internet ortamında birkaç arama yaparak çıkan sonuçları bir kontrol edin. Kötü niyetli site ve uygulamalar ile ilgili çıkan sonuçları dikkate alın.
Cep telefonu ile (Güvenli) yaşamak mı?
Akıllı cep telefonlarının ilk çıktığı zamanı hatırlıyorum da herkeste olması zordu ve bu cihazlar ile internete girmek oldukça maliyetliydi. Operatörlerin o zamanlar sınırsız internet paketleri şimdiki gibi maalesef yoktu. O yüzden insanlar sosyal medya uygulamalarına girmek için evdeki masaüstü cihazlarını kullanırdı.
Bir defasında kuzenim, “Sabah ilk kalktığımda bilgisayarımı açıyorum, Facebook’a girip sonra yüzümü yıkıyorum.“ demişti! Şimdi de çok farklı bir durum yok değil mi? İnsanlar sabah uyandığında hemen ilk önce cep telefonunu eline alıyor ve sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor. Yapılan araştırmalar da çoğu sosyal medya uygulamasına yoğun ilgi gösterdiğimizi ortaya koyuyor. Ekim 2020 rakamlarına göre Türkiye Facebook’ta 37 milyon kullanıcı ile 13. sıradayken, Instagram’da 44 milyon kullanıcı ile 6. sıradayız. TikTok kullanıcımız ise 23,2 milyon. Hala TikTok kullanmamak için direniyorum! Covid-19 salgın günleri ile birlikte hepimiz biraz daha mobil cihazlara bağımlı hale geldik. Üstelik sadece bu uygulamaları da değil maillerimizi de cep telefonumuz üzerinden takip ediyoruz. Kimilerimiz iş için bazı uygulamalar kullanıyor, fotoğraflar, videolar, egzersiz uygulamaları ve daha birçok şey için cep telefonlarımızı kullanıyoruz.
Cep telefonlarımız mı bizim oyuncağımız, biz mi onların oyuncağı olduk paradoksuna sizi sokmak istemiyorum. Ancak bu kadar bağımlı hale geldiğimiz ve tüm özel bilgilerimizin olduğu cihazlar ile ilgili yeterli güvenlik önlemlerini alıyor muyuz?
Benden size ufak tavsiyeler;
Cep telefonunuzda PIN kodu ve şifre kullanın.
“Yok artık!” diyenleri duyabiliyorum. Ancak evet hala bunu yapmayanlar var aramızda. Sevgilisine, eşine güven vermek isteyenler bir kenara, telefonunuzun tanımadığınız insanların eline geçmeden önce alabileceğiniz en basit önlem bu olabilir.
Cep telefonunuzun yedeğini alın.
Herkesin yakınında birinin başına gelmiştir; tüm telefon defterindeki kişilerin silinmesi, doğduğundan beri çocuğunun çektiği fotoğrafların kaybedilmesi. Bazen cihazın hasar görmesi, bazen de kaybedilmesi sebep olsa da bu tip şeyler başımıza gelmeden önlem almakta fayda var.
Cep telefonunuzu güncelleyin.
Genelde kullanıcılar işletim sistemi güncellemelerini itici bulsa da bu genel düzeltmelerle birlikte bir güvenlik açığı yaması da olabilir. Bildirimi gelen güncellemeleri yapmamız bizim için önemli. Aynı şey kullandığımız uygulamaların güncellemeleri için de geçerli.
Uygulama kullanımında ketum olun.
Birçok uygulama indirildikten sonra aslında kullanılmıyor. Anlık bir merak uğruna ya da indirdikten sonra ücret talep edilen uygulamaların kenarda köşede unutulduğu birçok cihaz var. Belli periyotlarda dolabımızda kullanılmayan giysileri temizlediğimiz gibi cep telefonumuzdaki uygulamaları da temizlemenin vakti gelmedi mi?
Ödül ve çekiliş önerilerinden uzak durun.
Whatsapp, SMS yoluyla gelen ödül, çekiliş gibi önerilerin birçoğu sahtekarlık üzerine düşünülmüş kurgulardır. En basiti hiçbir şeyinizi almasalar bile kişisel bilgilerinizi topluyorlar. Sizi farklı sayfalara yönlendirip birtakım vaatlerde bulunuluyor, genelde de işin ucunda çok cazip hediyeler oluyor. Size inanılmaz bir ödül öneriliyorsa bunlara inanmayın. Tam olarak bu konu başlığının yeri değil ama korkunç olan şeylere de inanmayın! Sizi polis, savcılık ve benzeri gibi kurumlardan aradığını söyleyip acil şekilde sizden para isteyenlere de inanmayın.
Uygulama erişimlerini gözden geçirin.
Çoğumuz uygulamaları indirirken neye nasıl eriştiğine dikkat etmiyoruz. Bunu bir alışkanlık haline getirin ve uygulama erişimlerinizi belirli periyotlarda kontrol edip erişimleri kısıtlayın. Örneğin lokasyon erişimini sadece uygulama kullanımında açık tutabilirsiniz. Mümkünse uygulamaların 2FA (çift faktörlü doğrulama) erişimini kullanın.
Güvenlik yazılımı kullanalım.
Her uygulamayı, her davranışı tek başımıza kontrol edip güvende kalmamız pek mümkün değil. Bu yüzden cihazımızın ve içindeki bilgilerin güvenliği için mutlaka bir güvenlik yazılımı da kullanmayı tavsiye ediyorum. Tanımadığımız bir uygulamanın arkada bizim için kritik olan verileri başka bir yere taşıyıp taşımadığını bilemeyiz.
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