Türkiye'de kullanıcılar WhatsApp'ı bırakıyor mu?

WhatsApp konusunda oldukça tepkili olan kullanıcılar, uzun yıllardır kullandıkları uygulamayı bırakmayı planlıyor. WhatsApp'ın 8 Şubat tarihine kadar yeni kurallarını kabul edenler uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Peki WhatsApp'ın bu hamlesinden sonra kullanıcılar ne düşünüyor?



Twitter üzerinden yaptığımız ankette takipçilerimize WhatsApp'ı tüm bu gelişmelerin ardından bırakıp bırakmayacaklarını sorduk. Evet diyenlerin oranı yüzde 60'ı bulurken, geri kalan kısım ise WhatsApp'ta kalacağını beyan etti.