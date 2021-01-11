MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye'de kullanıcılar WhatsApp'ı bırakıyor mu?
GeriTeknoloji Türkiye'de kullanıcılar WhatsApp'ı bırakıyor mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 11.01.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Türkiye'de kullanıcılar WhatsApp'ı bırakıyor mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'de kullanıcılar WhatsApp'ı bırakıyor mu?
Abone Olgoogle-news

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini zorunlu olarak Türkiye dahil pek çok ülkede kabul ettirmek istemesinin ardından WhatsApp'a olan tepki hızla büyüyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz anketin sonuçlarına göre ise kullanıcıların ağırlıklı olarak WhatsApp'ı bırakmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

WhatsApp konusunda oldukça tepkili olan kullanıcılar, uzun yıllardır kullandıkları uygulamayı bırakmayı planlıyor. WhatsApp'ın 8 Şubat tarihine kadar yeni kurallarını kabul edenler uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Peki WhatsApp'ın bu hamlesinden sonra kullanıcılar ne düşünüyor?

Türkiyede kullanıcılar WhatsAppı bırakıyor mu


Twitter üzerinden yaptığımız ankette takipçilerimize WhatsApp'ı tüm bu gelişmelerin ardından bırakıp bırakmayacaklarını sorduk. Evet diyenlerin oranı yüzde 60'ı bulurken, geri kalan kısım ise WhatsApp'ta kalacağını beyan etti. 

WhatsApp yasa dışı bir şekilde kullanıcıları zorluyor
'WhatsApp yasa dışı bir şekilde kullanıcıları zorluyor!
Facebooktan flaş WhatsApp açıklaması
Facebook'tan flaş WhatsApp açıklaması
Telegram WhatsAppın tabutunu kaldırdı
Telegram WhatsApp'ın 'tabutunu kaldırdı'
WhatsAppın yeni kullanıcı sözleşmesi ne anlama geliyor
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi ne anlama geliyor?
WhatsApp, Signal, Telegram ve BiP: Hangi verileri topluyorlar
WhatsApp, Signal, Telegram ve BiP: Hangi verileri topluyorlar?
Signalin başında WhatsAppın kurucusu da var
Signal'in başında WhatsApp'ın kurucusu da var
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle