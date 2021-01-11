WhatsApp, Signal, Telegram ve BiP: Hangi verileri topluyorlar?
WhatsApp'ın tartışma yaratan gizlilik sözleşmesinin zorunlu olmasıyla ilgili Türkiye genelinde tepki büyürken, alternatif uygulamalara olan ilgi arttı. Uygulama mağazalarında WhatsApp tahtını kaybederken yerini Telegram almış durumda. Peki WhatsApp, Signal, Telegram ve BiP kullanıcıların hangi verilerini topluyor?
Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, hızla kan kaybediyor. 8 Şubat tarihine kadar yeni gizlilik kurallarını zorla kabul ettirmeye çalışan platform, bu nedenle büyük tepki topluyor. Diğer yandan WhatsApp'ı terk eden kullanıcılar Telegram, BiP ve Signal gibi alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. Öyle ki Signal'e olan büyük ilgi nedeniyle ilk günler uygulamada hesap açmak mümkün olmadı, hesabın açılması için gereken kod yoğunluktan dolayı kullanıcılara gelmedi.
Peki hangi uygulama hangi verilerinizi topluyor?
WhatsApp'ın topladığı veriler
Telefon numarası
Rehber
Cihaz kimliği
Yaklaşık konum bilgisi
Tam konum bilgisi
Satın alma geçmişi
Performans verileri
Telegram'ın topladığı veriler
Telefon numarası
Rehber
Cihaz kimliği
Signal'in topladığı veriler
Telefon numarası
BiP'in topladığı veriler
Telefon numarası
Rehber
Cihaz kimliği
Yaklaşık konum bilgisi
Tam konum bilgisi
Satın alma geçmişi
Performans verileri
Fotoğraflar/Videolar
Ses verileri
Uygulamaların arasında en az bilgi toplayan Signal uygulaması olarak görülüyor. Uygulamaya erişmek için telefon numaranızı paylaşmanız yeterli. Elon Musk'ın da Twitter hesabından önerdiği Signal'in sahipleri arasında WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton da bulunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle