WhatsApp, Signal, Telegram ve BiP: Hangi verileri topluyorlar?

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, hızla kan kaybediyor. 8 Şubat tarihine kadar yeni gizlilik kurallarını zorla kabul ettirmeye çalışan platform, bu nedenle büyük tepki topluyor. Diğer yandan WhatsApp'ı terk eden kullanıcılar Telegram, BiP ve Signal gibi alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. Öyle ki Signal'e olan büyük ilgi nedeniyle ilk günler uygulamada hesap açmak mümkün olmadı, hesabın açılması için gereken kod yoğunluktan dolayı kullanıcılara gelmedi.



Peki hangi uygulama hangi verilerinizi topluyor?

WhatsApp'ın topladığı veriler

Telefon numarası

Rehber

Cihaz kimliği

Yaklaşık konum bilgisi

Tam konum bilgisi

Satın alma geçmişi

Performans verileri



Telegram'ın topladığı veriler

Telefon numarası

Rehber

Cihaz kimliği

Signal'in topladığı veriler

Telefon numarası



BiP'in topladığı veriler

Telefon numarası



Rehber



Cihaz kimliği

Yaklaşık konum bilgisi

Tam konum bilgisi

Satın alma geçmişi

Performans verileri

Fotoğraflar/Videolar

Ses verileri



Uygulamaların arasında en az bilgi toplayan Signal uygulaması olarak görülüyor. Uygulamaya erişmek için telefon numaranızı paylaşmanız yeterli. Elon Musk'ın da Twitter hesabından önerdiği Signal'in sahipleri arasında WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton da bulunuyor.



