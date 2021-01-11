MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsApp, Signal, Telegram ve BiP: Hangi verileri topluyorlar?
GeriTeknoloji WhatsApp, Signal, Telegram ve BiP: Hangi verileri topluyorlar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 11.01.2021 - 08:22 | Son Güncelleme:

WhatsApp, Signal, Telegram ve BiP: Hangi verileri topluyorlar?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
WhatsApp, Signal, Telegram ve BiP: Hangi verileri topluyorlar?
Abone Olgoogle-news

WhatsApp'ın tartışma yaratan gizlilik sözleşmesinin zorunlu olmasıyla ilgili Türkiye genelinde tepki büyürken, alternatif uygulamalara olan ilgi arttı. Uygulama mağazalarında WhatsApp tahtını kaybederken yerini Telegram almış durumda. Peki WhatsApp, Signal, Telegram ve BiP kullanıcıların hangi verilerini topluyor?

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, hızla kan kaybediyor. 8 Şubat tarihine kadar yeni gizlilik kurallarını zorla kabul ettirmeye çalışan platform, bu nedenle büyük tepki topluyor. Diğer yandan WhatsApp'ı terk eden kullanıcılar Telegram, BiP ve Signal gibi alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. Öyle ki Signal'e olan büyük ilgi nedeniyle ilk günler uygulamada hesap açmak mümkün olmadı, hesabın açılması için gereken kod yoğunluktan dolayı kullanıcılara gelmedi.

Peki hangi uygulama hangi verilerinizi topluyor? 

WhatsApp'ın topladığı veriler 

Telefon numarası

Rehber

Cihaz kimliği

Yaklaşık konum bilgisi

Tam konum bilgisi

Satın alma geçmişi

Performans verileri

WhatsApp, Signal, Telegram ve BiP: Hangi verileri topluyorlar

Telegram'ın topladığı veriler

Telefon numarası

Rehber

Cihaz kimliği

Signal'in topladığı veriler

Telefon numarası

WhatsApp, Signal, Telegram ve BiP: Hangi verileri topluyorlar

BiP'in topladığı veriler

Telefon numarası

Rehber

Cihaz kimliği

Yaklaşık konum bilgisi

Tam konum bilgisi

Satın alma geçmişi

Performans verileri

Fotoğraflar/Videolar

Ses verileri

Uygulamaların arasında en az bilgi toplayan Signal uygulaması olarak görülüyor. Uygulamaya erişmek için telefon numaranızı paylaşmanız yeterli. Elon Musk'ın da Twitter hesabından önerdiği Signal'in sahipleri arasında WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton da bulunuyor. 

Dijital kabustan kendinizi koruyun Pandemi ile birlikte siber saldırı sayısı hızla artıyor. Özellikle de evden çalışma sistemine geçilmesiyle birlikte işletmeler zorlu bir süreçten geçiyor. Peki siber güvenlik konusunda şirketler yeteri kadar önlem alıyor mu? ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal; hem siber güvenlikle ilgili önemli noktalara değindi, hem de ESET'in 2021 için dijital güvenlik yazılımlarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle