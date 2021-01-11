Telegram WhatsApp'ın 'tabutunu kaldırdı'

Telegram ismini son yıllarda sık sık duyuyoruz. Özellikle de WhatsApp'ın erişim sorunu yaşadığı veya tamamen çöktüğü sıralarda WhatsApp kullananların Telegram'a gelmeleri alışılagelmiş bir durum. Ancak WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kullanıcılara zorla kabul ettirmek istemesi bu tabloyu tamamen Telegram'ın lehine çevirdi. Telegram henüz bir rakam paylaşmasa da, kullanıcıların WhatsApp yerine ağırlıklı olarak Telegram'ı seçtiği dikkat çekiyor.

Şirket de bu durumun farkında olduğundan Twitter'da WhatsApp'ın 'tabutunu kaldırdı', söz konusu tweet sosyal medyada hızla yayıldı.

Telegram'ın WhatsApp'tan ne farkı var?

WhatsApp'tan farklı olarak, Telegram kesintisiz eşitlemeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracı. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlardan aynı anda erişebilir ve her biri 1.5 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda depolamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.

- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.

- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.

- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.

- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomatik olarak silinir.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.