Signal'in başında WhatsApp'ın kurucusu da var

Signal, WhatsApp ve diğer alternatif uygulamalara kıyasla kullanıcıların verilerini en az toplayan uygulama olarak öne çıkıyor. Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından geliştirilen Signal uygulaması; açık kaynaklı bir yapıya sahip ve şifreli sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşmayı mümkün kılıyor.

2010 yılının Mayıs ayında temelleri atılan uygulama, kullanıcıların iOS ve Android'de diğer Signal kullanıcılarına sesli ve görüntülü arama yapmalarına olanak tanırken, tüm aramalar bir Wi-Fi veya veri bağlantısı üzerinden yapılır ve (veri ücretleri hariç) şehirlerarası ve uluslararası dahil ücretsizdir.

Signal ayrıca kullanıcıların bir Wi-Fi veya iOS, Android ve bir masaüstü uygulamasındaki diğer Signal kullanıcılarına veri bağlantısı üzerinden metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanır. Bu uygulama aynı zamanda grup mesajlaşmasını da destekler.

Signal uygulamasının öne çıkan özellikleri

-"Gizlilik isteğe bağlı bir seçenek değil, Signal'in çalışma şeklidir. Her ileti, her arama, her zaman" ifadelerini kullanan Signal uçtan uca şifrelemeye sahip.

-Yazılı, sesli iletiler, fotoğraflar, videolar, GIFler ve dosyaları ücretsiz olarak paylaşılabiliyor.

-SMS ve MMS ücretlendirmesine tabii olmamanız için Signal telefonunuzun veri bağlantısını kullanıyor.

-Uzun mesafe ücretlerine tabi olmadan, ses ve görüntülü arama yapılabiliyor

-Kullanıcılar çıkartma paketleri oluşturup paylaşabiliyor

-Grup sohbetleri oluşturulabiliyor

-Reklam bulunmuyor

Signal'in kurucularından biri WhatsApp'ın da kurucusu

21 Şubat 2018 tarihinde Moxie Marlinspike ve WhatsApp kurucu ortağı Brian Acton, Signal Foundation'ın kurulduğunu açıkladı. Acton vakfın Yönetim Kurulu Başkanı ve Marlinspike Signal Messenger'ın CEO'su olarak görevini sürdürüyor.