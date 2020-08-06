Samsung Galaxy Watch 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Galaxy Watch 3, hem tüm gün kullanabilecek kadar rahat, hem de lüks bir saatteki tüm işçilik özelliklerini içinde barındıran bir saat olarak öne çıkıyor. Paslanmaz çelik ve yüksek kalite deri gibi birinci sınıf malzemelerle üretilen saat ayrıca ilk kez titanyum modeliyle de satışa sunuluyor.

Galaxy Watch 3, tasarımı fonksiyonla birleştiren önceki saat modellerindeki popüler dönen çerçeveye de sahip. Çerçeve çevrildiğinde, widgetlar arasında kolayca geçiş yapabilme, uygulamaları açabilme ve bildirimler arasında gezinebilme imkanı da bulunuyor. Orijinal Galaxy Watch ile karşılaştırıldığında daha büyük bir ekrana sahip Galaxy Watch 3; yüzde 14 daha ince, yüzde 8 daha küçük ve yüzde 15 daha hafif olarak tasarlandı. Bunlara ek olarak saatin kadranını kişisel tarzı yansıtması için özelleştirilebiliyor. Galaxy Store'da 80 binden fazla saat kadranı arasından seçim yapma veya isteğe göre tasarlama imkanı da sunuluyor.

Galaxy Watch 3 ayrıca sağlık ve sağlıklı yaşam takibinde yeni deneyimler de sunuyor. Kandaki oksijen takibi (SpO2) özelliği, fitness ve sağlıklı yaşam için zamanla oksijen doygunluğunu ölçüyor ve izliyor. Ayrıca düşme halinde daha çabuk yardım almak için Galaxy Watch 3'de düşmeleri algılayan, yani olası bir düşme durumunu tespit eden ve seçilen kişilere SOS (acil durum) bildirimi gönderebilen yeni bir özellik bulunuyor.

Fitness için de önemli özellikleri barındıran saat, koşu analizi özelliğine de sahip. 120'den fazla farklı antrenman videosundan oluşan bir kütüphaneye sahip Samsung Health ile evdeyken bile hizmet sunan bir fitness stüdyosuna erişmek mümkün oluyor. Samsung, piyasaya ilk çıktığı 2014 yılından bu yana uyku yönetimi seçeneğini geliştiriyor. Galaxy Watch 3, daha iyi dinlenebilmeye yardım etmek için yeni bir uyku hesaplama ve bilgilendirme özelliği sunuyor.



