Samsung Galaxy Note 20 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung'un bir diğer telefonu ise Galaxy Note 20 Ultra oldu. 6.9 inç'lik dev bir ekrana sahip olan telefon AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor ve 3200x1440 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

120 Hz ekran yenileme hızına sahip olmasıyla dikkatleri üzerinde toplayacak olan Galaxy Note 20 Ultra, istendiği taktirde 60 Hz ekran yenileme hızıyla da çalışabiliyor.

GORILLA GLASS 7 KULLANAN DÜNYANIN İLK TELEFONU

Galaxy Note 20 Ultra, Corning Gorilla Glass 7 cam teknolojisini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu olma özelliğine de sahip. Parmak izi tarayıcı ekrana gömülü olarak gelen telefon, Exynos 990 işlemciden gücünü alıyor.

2.73 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Exynos 990, Mali-G77 MP11 grafik birimini de üzerinde bulunduruyor. 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza ile gelen telefonun toplam hafızası microSD kart desteği sayesinde 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor. Müthiş...

108 MP KAMERA, 8K VİDEO KAYIT

Galaxy Note 20 Ultra, pek çok açıdan bomba özelliklere sahip. 108 MP ana kameraya sahip olan telefonda ayrıca 12 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açılı lens de yer alıyor.

OIS desteğine sahip olması nedeniyle sarsıntılı anlarda dahi görüntü olabildiğince az titrerken, yeni Lazer AF sensörü sayesinde çok hızlı bir şekilde netleme yapabiliyor.



5X optik zum yapabilen Galaxy Note 20 Ultra, 8K video kaydı yapabiliyor. İsterseniz 4K 60 fps görüntü kaydı da alabiliyorsunuz.

Nearby Share özelliği Galaxy Note 20'de olduğu gibi bu telefonda da bulunuyor.

4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ürün, 30 dakika içinde yüzde 50 oranında şarj olabiliyor. Üzerinde USB Type-C arabirimi bulunan ürün, Bluetooh 5.0 ve WiFi 6 gibi yeni nesil ağ teknolojilerini de kullanıyor.

Galaxy Note serisinin vazgeçilmez parçası olan yeni S-Pen kalem ile gelen Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Note uygulaması sayesinde çok daha gelişmiş özelliklere sahip. Özellikle 120Hz ekran yenileme hızı ile birlikte bu uygulama çok daha işlevsel bir hale geliyor.

Galaxy Note 20 Ultra Türkiye fiyatı 12999 TL.



