Samsung Galaxy Tab S7 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung'un yeni ürünleri arasında bir tablet de bulunuyor. Galaxy Tab S7 ismini taşıyan ve piyadaki en güçlü tabletlerden biri olması beklenen ürün, gücünü Snapdragon 865 Plus işlemciden alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile birlikte 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızalı modelleriyle gelen ürün, aynı zamanda 3.5 mm kulaklık yuvasına da sahip.

1600x2560 piksel ekran çözünürlüğü sunan tablet, Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak. HDR10+ teknolojisini de arkasına alan ve 120 Hz ekran yenileme hızıyla kullanıcıların dikkatini çekecek olan Galaxy Tab S7, S Pen ile birlikte geliyor.

Bluetooth 5 ve WiFi 6 teknolojilerini de destekleyen ürün, 45W hızlı şarj teknolojisini kullanıyor.



Tabket kamera tarafında da iddialı. 13 Megapiksel ana kamera ile gelen ürün, aynı zamanda 5 Megapiksel ultrageniş açılı ikinci kamera da kullanıyor. 4K çözünürlüğünde görüntü kaydı alabilen ürünün ön yüzünde de 1080p 30 fps video kaydı alabilen bir kamera bulunuyor.

11 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ve 8000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Galaxy Tab S7, yaklaşık 500 gram ağırlığında.

Galaxy Tab S7 Plus adında bir üst segmentte bulunan tablet de tanıtıldı. Bu modelin en büyük farkı ise 12.4 inç'lik daha büyük bir ekran kullanması ve 10090 mAh kapasiteli bataryadan enerji alması.

Galaxy Tab S7 ve Tab S7 Plus'ın Türkiye fiyatlarıysa sırası ile 5499 TL ve 6999 TL olarak belirlendi.



