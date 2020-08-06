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Teknoloji
Haber Giriş: 06.08.2020 - 05:31,Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Samsung Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy Z Fold 2'yi duyurdu. İşte telefonun öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

Samsung, ekranı katlanabilen telefonlar söz konusu olduğunda da deneyimli bir isim. Şirketin bugün duyurduğu telefonlardan biri de Galaxy Z Fold 2 oldu. Telefonun dışında 6,23 inç 2267×819 piksel 60 Hz bir AMOLED ekran yer alıyor. Modelin içindeki ana katlanabilir ekran ise 7,7 inç 2213×1689 piksellik “120 Hz” AMOLED ekran kullanıyor. Burada 120 Hz sunuluyor olması gerçekten de iyi.

Gelelim kamera tarafına... 64 MP ana kamerası bulunan üründe ayrıca 16 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kamera yer alıyor. 3x hibrit zum yapabilen telefon, 30x dijital zum da yapabiliyor. Galaxy Z Fold 2'nin ön yüzünde ise iki adet 10 Megapiksel f/2.2 selfie kamerasıyla beraber geliyor.

12 GB RAM LPDDR5 bellek ile birlikte 7 nm teknolojili 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865+ işlemcisinden gücünü alan telefonun dahili hafızası ise 256 GB.

Bluetooth 5.1 ve WiFi 6 ağ teknolojilerini kullanan ürünün üzerinde USB Type-C arabirimi bulunuyor. Ancak cihazda 3.5mm kulaklık yuvası yer almıyor.

15W hızlı şarj desteğine sahip olan üründe 4500 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Cihaz, aynı zamanda 15W kablosuz şarjı da destekliyor.

Ürünün Avrupa fiyatı 2000 euro olarak belirlendi.

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