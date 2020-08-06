Samsung Galaxy Buds Live tanıtıldı

Geleneksel tasarımın dışına çıkan kablosuz kulaklık Galaxy Buds Live ise "daha önce gördüğünüz veya giydiğiniz hiçbir şeye benzemiyor" ifadeleriyle lanse edildi. Samsung, kulak içi kulaklık tasarımını baştan geliştirdi ve dahili bileşenleri dikey yerine yatay olarak yerleştirdi. Bu şekilde, kulak içi kulaklıklar kulaklardan çıkmıyor ve daha doğal bir görünüm sağlıyor. Bu ergonomik ve oval tasarım, kulağın şekline uyum sağlayarak tüm gün kullanım için yeterli konforu sunuyor. İki boyuttaki kanat ucu ile kulaklığın uyumunu daha da kişisel hale getirme imkanı veriliyor.

AKG'nin ses uzmanlığını Samsung’un donanım inovasyonu alanındaki mirasıyla birleştiren Galaxy Buds Live, daha iyi bir ses deneyimi sunuyor. 12 mm hoparlör ve bas kanalı sayesinde ortaya çıkan sesler, müziğin keyfini sanatçının amaçladığı gibi çıkarmayı sağlıyor. Üç mikrofon ve Voice Pickup Unit ile kulak içi kulaklıkların sesine odaklanarak telefonda her zaman yüksek sesle ve net bir şekilde duyulmaya olanak tanıyor. Bu kulaklıklarda ayrıca önemli duyuruları ve konuşmaları duymaya devam ederken araba ve çamaşır makinesi gürültüsünden kaçınmayı sağlayan Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği bulunuyor.

Galaxy Buds Live, çeşitli cihazlarla uyumlu, kullanışlı ve bağlantılı bir dinleme deneyimi sunuyor. Bağlantıyı kesmek ve yeniden bağlamak zorunda kalmadan uyumlu cihazlar arasında kesintisiz olarak geçiş yapılıyor. En yeni Galaxy cihazlarıyla eşleştirildiğinde ise yeni olanaklar tanınıyor. Galaxy Buds Live'ı kablosuz mikrofon olarak kullanarak Galaxy Note20'de video için çok net sesler kaydetme imkanı bulunuyor. Ses gecikmesini azaltmak için "Oyun Modu" kullanılabiliniyor. Ayrıca yeni Buds Together özelliğini kullanarak ses kalitesinden ödün vermeden müziği kolayca paylaşma olanağı sunuluyor.

Galaxy Buds Live, daha rahat bir navigasyon amacıyla dokunmatik kontrol için sezgisel bir dokunmatik PUI'ye (fiziksel kullanıcı ara yüzü) ve müzikler arasında gezinmeyi, uygulamaları açmayı, eller serbest ve gözler serbest şekilde mesaj göndermeyi sağlayan Bixby sesli asistan özelliğine sahip. Ayrıca uzun ömürlü pile sahip Galaxy Buds Live, tam olarak şarj edildiğinde, kulak içi kulaklıklar 6 saate kadar çalmayı destekleyebiliyor ve şarj kutusu birden fazla şarjla bu süreyi 15 saat daha artırıyor. Hızlı bir şekilde şarj etmek gerektiğinde, 5 dakikalık şarjla 1 saatlik oynatma süresi sunuyor.



Galaxy Buds Live model kulaklığın fiyatı ise 1.299 TL olarak açıklandı.