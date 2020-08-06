Samsung Galaxy Note 20 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung'un aylardır beklenen yeni amiral telefonu Galaxy Note 20 tanıtıldı. 6.7 inç'lik büyük bir ekranla gelen telefon, 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Super AMOLED ekranla gelen ve aynı zamanda Corning Gorilla 5 cam teknolojisini kullanan Galaxy Note 20, darbelere karşı hayli dayanıklı bir yapıda bulunuyor.



Galaxy Note 20 Ultra'da 120 Hz gibi müthiş bir ekran yenileme hızı sunuluyor; Galaxy Note 20'de ise 60 Hz ekran yenileme hızı sunuluyor. 2.73 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Exynos 990‘dan ve bu işlemci içerisinde yer alan Mali-G77 MP11 grafik biriminden güç alan telefon, aynı zamanda 5G desteğine de sahip.



8 GB RAM ile gelen telefonun 256 GB dahili hafızası bulunuyor. Gelelim telefonun kameralarına...



Önünde otomatik netleme destekli 10 megapiksel F2.2 selfie kamerası yer alan Galaxy Note 20, arkasında 64 megapiksel (3x zoom, F/2.0, 76°, 1/1.76″, 0.8 µm, OIS) + 12 megapiksel (geniş-açı) + 12 megapiksel (ana, F/1.8,OIS) kameralarını taşıyor.



161.6 x 75.2 x 8.3 mm ebatlarında olan telefon, IP68 sertifikasına sahip ve bu sayede suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıda bulunuyor.



4300 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ürün, yarım saatte yüzde 50 şarj olabiliyor.



Google ile de tam uyumlu çalışan Galaxy Note 20, AirDrop'ın bir alternatifi olan Nearby Share özelliğini kullanıyor. Bu özellik sayesinde kablo ve internet gerekmeksizin cihazlar arasında hızlıca veri transferi yapabiliyorsunuz.



WiFi 6 ve Bluetooth 5 gibi en yeni ağ teknolojilerini kullanan ürünün üzerinde USB Type-C portu yer alıyor. Yanında Galaxy Note serisinin vazgeçilmesi olan yeni S-Pen ile gelen ürün, yenilenen Samsung Note uygulamasıyla daha işlevsel bir hale geldi.



Samsung Note uygulaması ile Microsoft hesabınız otomatik olarak eşleşirken, Outlook hesabınızda aldığınız notlarınız da doğrudan telefona aktarılabiliyor ve yine telefonda aldığınız notları da hızlıca bilgisayarınıza iletebiliyorsunuz.



Galaxy Note 20'nin fiyatı 9299 TL olarak belirlendi.



