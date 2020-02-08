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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 08 Şubat 2020 - 14:55, /

Ziyareti sırasında Atatürk'e ikram edilmişti... Tescil başvurusu yapıldı

Germencik Belediyesi, bölgeyi ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de ikram edilen "ekşili tavuk" yemeğinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu.

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AA muhabirine açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yöreye özgü "ekşili tavuk" yemeğinin halk tarafından çok sevildiğini söyledi. Yemeğe tadını veren yediveren üzüm koruğu ekşisinin de çok özel bir lezzet olduğunu aktaran Öndeş, şöyle konuştu:

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"Bu yemek, bölgeyi ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de ikram edilmiş. Yemek, Kadir Bingül tarafından Atatürk'e sunuluyor ve kendisi bundan çok memnun kalıyor. Hatta Hıdırbeyli halkına da askere sahip çıktığı için bir madalya gönderiyor. Madalya şu anda belediyede sergileniyor. Bu yemeğe, Atatürk'ün beğendiği bir lezzet olmasından dolayı da sahip çıktık."

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Yemekte kullanılan tüm malzemenin Germencik'e özgü ürünlerden oluştuğunu dile getiren Öndeş, bu lezzeti tescilleyip tüm Türkiye'nin beğenisine sunmak istediklerini kaydetti.

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Yemeğin ustalarından Hasan Akın ise yaşlılardan aktarılan yemeği, ilçeye özgü bir lezzet olarak sunmaya devam edeceklerini dile getirdi. Akın, yemeğin tarifini şu sözlerle aktardı: "Önce tavuğu bir süre haşlıyoruz. Ardından zeytinyağında kızarttıktan sonra tekrar haşlamaya işlemine geçiyoruz. Suyun içerisine soğan, sarımsak, domates püresi, kara biber, kırmızı toz biber ve yediveren üzüm koruğundan elde dilen ekşiyle sosladıktan sonra yemeği hazır hale getiriyoruz."

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