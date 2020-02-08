Ziyareti sırasında Atatürk'e ikram edilmişti... Tescil başvurusu yapıldı

"Bu yemek, bölgeyi ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de ikram edilmiş. Yemek, Kadir Bingül tarafından Atatürk'e sunuluyor ve kendisi bundan çok memnun kalıyor. Hatta Hıdırbeyli halkına da askere sahip çıktığı için bir madalya gönderiyor. Madalya şu anda belediyede sergileniyor. Bu yemeğe, Atatürk'ün beğendiği bir lezzet olmasından dolayı da sahip çıktık."