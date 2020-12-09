Susurluk'un lezzetleri internet üzerinden tüm Türkiye'ye dağılıyor

"Oluşturduğumuz bu sistem vatandaşlarımız için de önemlidir. Peynirimizi bu bölgedeki kırlarda bulunan sağlıklı otlardan beslenen hayvanlarımızdan elde ediyoruz. Et, süt, ayran ve birçok ürünümüzü Türkiye'nin en uzak noktasına kadar ulaştırıyoruz. Hakkari'den, Malatya'dan, Edirne'den dahi sipariş alıyoruz. Bu bölgelere sağlıklı ambalajladığımız ürünlerimizi ulaştırmak için çalışmalarımızı yapmaktayız. Subel markasını sadece et ve süt ile buluşturmadık. Kadınlarımızın ürettiği tarhana, erişte, salça, reçel gibi ürünlerimizi de vatandaşlara ulaştırıyoruz. Bu sayede kadınlarımızın gelir seviyesini yükseltiyoruz ve üretime teşvik ediyoruz."