Salatalık turşusunun ardından Çubuk'ta pancar turşusu mesaisi başladı

Pancar turşusu tarifi Pancar turşusu en pratik ve lezzetli turşulardan biridir ancak kıymeti nedense pek bilinmez. Pancarlar haşlanarak yapılan pancar turşusu pırıl pırıl rengi ve doyumsuz lezzetiyle tek başına yenebileceği gibi küçük küçük doğranarak salatalara, kısıra vb. birçok tarife ilave edilebilir. Herkesin dolabında mutlaka olması gereken lezzetlerden pancar turşusunun yapılışı hemen aşağıda…