Sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünde 1 aylık hasat başladı

Atay Uslu şunları söyledi:“1940’lı yıllardan beri yaklaşık 80 yıldır yalnızca Finike Yazır Mahallemizde üretimi yapılan Yazır üzümü, su ihtiyacını yalnızca yağmurlardan karşılıyor. Yazır Mahallemizdeki çiftçilerimiz yetiştirdikleri üzümleri, çevre ilçelerde kendileri pazara çıkararak satıyorlar. Antalya dışından talep olduğunda kargo ile gönderiliyor. Müthiş bir aroması ile sulu ve çekirdekli bir üzüm türü. Pekmezi de, kurusu da çok hoş bir lezzete sahip."