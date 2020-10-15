Pazar tezgahları kışlık sebze ve meyvelerle şenlendi

Hava sıcaklarının yüksek seyretmesinin ürünlerin fiyatını artırdığını belirten Süleyman Yiğit, şunları söyledi: “Kışlık ürünler tezgahlarımızda yerini aldı hatta bitmek üzere. Fiyatlar çok yüksek. İklim şartlarından dolayısıyla ürünlerimiz az o yüzden fiyatlar yüksek. Yükselmeye de devam ediyor. Hava sıcaklıkları biraz yüksek gittiği için verim düşüklüğü var. Ama hava sıcaklıkları normale döndüğü zaman ürünlerin fiyatları da düşecektir. Sebze meyveler yağış istiyor. Çok aşırı sıcaklarda kuraklık oldu. Bundan sonra inşallah her şey düşecek. Pazarcı Halise Yakalı ise sebze fiyatlarını şöyle sıraladı: “Pazaryerinde fiyatlar güzel. Ispanak 5 lira, taze soğan 3, havuç 4, turp 5 liradan satılıyor.”