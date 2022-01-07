Pataşu hamuruyla yapılan croquembouche nedir? Croquembouche nasıl yapılır?

KREMA NASIL YAPILIR?



Sütü küçük bir tencerede kısık ateşte ısıtın. Süt ısınırken ve karışım tamamen pürüzsüz hale gelene kadar yumurta sarısı, şeker, un ve mısır nişastasını birlikte çırpın ve yavaş yavaş ekleyin. Profiterolleri doldurmadan önce yaklaşık 2 saat boyunca kremayı soğutun.



PATAŞU HAMURU



Orta tencerede tereyağı eritin. Süt, tuz ve unu ilave ettikten sonra yumurtaları teker teker ekleyin



Fırını önceden 400 F'ye ısıtın. Hazırlanan hamuru fırın tepsisine aralıklı olarak dizin Profiteroller şişene ve altın kahverengiye dönüşene kadar 25- 30 dakika pişirin. Hamuru kestikten sonra 1 çay kaşığı pasta kreması ekleyin.



Karamel sosu için;



1.5 su bardağı toz şekeri yanmaz bir tavaya alıyoruz. Kısık ateşte hiç karıştırmadan eritin. Kısık ateşte şeker tamamen eriyince ve akışkan kıvama gelince altın rengini almasını bekleyin Altın rengini alınca üzerine 2 tatlı kaşığı tereyağı ilave ederek spatula yardımıyla karıştırın. Tereyağı eriyince üzerine 1 su bardağı süt ilave ederek karıştırmaya devam edin.



En son dolgulu hamurları kule biçiminde dizdikten sonra karamel sosunu üzerine gezdirin.