Pataşu hamuruyla yapılan croquembouche nedir? Croquembouche nasıl yapılır?
Profiterol hamuru olarak da bilien pataşu ile yapılan croquembouche bir Fransız tatlısıdır. Görüntüsü bir kuleyi andıran croquembouche İtalya ve Fransa'da genellikle düğünlerde, vaftizlerde ve komünyon sofralarında yer alır. Peki, pataşu hamuruyla yapılan croquembouche nedir? Croquembouche nasıl yapılır?
Croquembouche, profiterol toplarının koni şeklinde üst üste dizilmesi ve üstüne karamel sos dökülmesi ile yapılan bir Fransız tatlısı. Croquembouche şekerli badem, çikolata ve yenilebilir çiçekler gibi diğer şekerlemelerle de süslenebilir. Croquembouche yüzyıllardır Fransa’da ya da Fransa dışında yapılan düğünlere ve vaftiz törenlerine Fransız ambiansı katmak için tercih ediliyor.
KREMA NASIL YAPILIR?
Sütü küçük bir tencerede kısık ateşte ısıtın. Süt ısınırken ve karışım tamamen pürüzsüz hale gelene kadar yumurta sarısı, şeker, un ve mısır nişastasını birlikte çırpın ve yavaş yavaş ekleyin. Profiterolleri doldurmadan önce yaklaşık 2 saat boyunca kremayı soğutun.
PATAŞU HAMURU
Orta tencerede tereyağı eritin. Süt, tuz ve unu ilave ettikten sonra yumurtaları teker teker ekleyin
Fırını önceden 400 F'ye ısıtın. Hazırlanan hamuru fırın tepsisine aralıklı olarak dizin Profiteroller şişene ve altın kahverengiye dönüşene kadar 25- 30 dakika pişirin. Hamuru kestikten sonra 1 çay kaşığı pasta kreması ekleyin.
Karamel sosu için;
1.5 su bardağı toz şekeri yanmaz bir tavaya alıyoruz. Kısık ateşte hiç karıştırmadan eritin. Kısık ateşte şeker tamamen eriyince ve akışkan kıvama gelince altın rengini almasını bekleyin Altın rengini alınca üzerine 2 tatlı kaşığı tereyağı ilave ederek spatula yardımıyla karıştırın. Tereyağı eriyince üzerine 1 su bardağı süt ilave ederek karıştırmaya devam edin.
En son dolgulu hamurları kule biçiminde dizdikten sonra karamel sosunu üzerine gezdirin.
Sütü küçük bir tencerede kısık ateşte ısıtın. Süt ısınırken ve karışım tamamen pürüzsüz hale gelene kadar yumurta sarısı, şeker, un ve mısır nişastasını birlikte çırpın ve yavaş yavaş ekleyin. Profiterolleri doldurmadan önce yaklaşık 2 saat boyunca kremayı soğutun.
PATAŞU HAMURU
Orta tencerede tereyağı eritin. Süt, tuz ve unu ilave ettikten sonra yumurtaları teker teker ekleyin
Fırını önceden 400 F'ye ısıtın. Hazırlanan hamuru fırın tepsisine aralıklı olarak dizin Profiteroller şişene ve altın kahverengiye dönüşene kadar 25- 30 dakika pişirin. Hamuru kestikten sonra 1 çay kaşığı pasta kreması ekleyin.
Karamel sosu için;
1.5 su bardağı toz şekeri yanmaz bir tavaya alıyoruz. Kısık ateşte hiç karıştırmadan eritin. Kısık ateşte şeker tamamen eriyince ve akışkan kıvama gelince altın rengini almasını bekleyin Altın rengini alınca üzerine 2 tatlı kaşığı tereyağı ilave ederek spatula yardımıyla karıştırın. Tereyağı eriyince üzerine 1 su bardağı süt ilave ederek karıştırmaya devam edin.
En son dolgulu hamurları kule biçiminde dizdikten sonra karamel sosunu üzerine gezdirin.