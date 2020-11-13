Okuyunca çok şaşıracaksınız! Bu yiyeceklerin hepsinin bir sırrı var

Limon ve misket limonu birbirine çok yakın akraba olan iki meyvedir ama biri suyun üzerinde yüzerken, diğeri dibe batar. Bir kase suya bir limon bir de misket limonu attığımızda limonun suyun üstünde yüzdüğünü, misket limonunun ise dibe çöktüğünü görürüz. Bu kabuklu ya da kabuksuz, bütün ya da dilimlenmiş limon için aynıdır. Sebebi ise limonun yoğunluğunun 1,02 g/ml, misket limonunun yoğunluğunun ise 1,12 g/ml olmasıdır. Limon suyla (ortalama 1 g/ml) neredeyse eşitken misket limonu biraz daha yüksek olduğundan çöker.