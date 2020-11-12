Mumbar tarifi! Mumbar dolması nasıl yapılır ve doldurulur?

Mumbar dolması olarak da bilinen mumbar ilk kez deneyecekler için zahmetli görünüyor. Şırdan ve kokoreç gibi, Adana'da sıkça tüketilen mumbar tarifi, tarife uyulduğu zaman oldukça kolay hazırlanıyor. Normal dolma doldurur gibi hazırlanan mumbar pirinç ve bulgur iç harcından yapılıyor. Mumbar dolmasını bir kez tadan bir daha vazgeçemiyor. İşte, mumbar dolması tarifi ve yapılışıyla ilgili ayrıntılar.