Mumbar tarifi! Mumbar dolması nasıl yapılır ve doldurulur?
Mumbar dolması tarifi, yöresel lezzeti sevenlerin en çok tercih ettiği yemeklerden. Türk mutfağında özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ait olan mumbar, koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılıyor. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan bu lezzet bir kez tüketildiğinde vazgeçilmez oluyor. Bumbar ya da mumbar dolması olarak anılan bu tarifi sizler de denemek istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz. Peki, mumbar dolması nasıl yapılır ve doldurulur? İşte, lezzetli mumbar tarifi ve malzeme listesi.
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1
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Mumbar dolması olarak da bilinen mumbar ilk kez deneyecekler için zahmetli görünüyor. Şırdan ve kokoreç gibi, Adana'da sıkça tüketilen mumbar tarifi, tarife uyulduğu zaman oldukça kolay hazırlanıyor. Normal dolma doldurur gibi hazırlanan mumbar pirinç ve bulgur iç harcından yapılıyor. Mumbar dolmasını bir kez tadan bir daha vazgeçemiyor. İşte, mumbar dolması tarifi ve yapılışıyla ilgili ayrıntılar.
2
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MALZEMELER
500 gram kıyma Yarım akciğer 1 koyun mumbarı 4 su bardağı pilavlık bulgur 2 adet kuru soğan 2 yemek kaşığı salça 2 yemek kaşığı reyhan Karabiber Kırmızı biber Tuz
3
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HAZIRLANIŞI
Yıkadığınız bulgurları sıcak suyla ıslatın.
Ciğer ve soğanı ince ince kıyın.
İçine kıyma, bulgur, salça, reyhan, baharatlar ve tuz eklenerek dolma içi hazırlayın.
Hazırladığınız harcı mumbara gevşekçe doldurun.
Mumbarın içinin dökülmemesi için iki ucu da iple bağlayın ve kaynayan suda yumuşayıncaya kadar pişirin.
Mumbar pişince suyun içinden alın ve arzu ederseniz sarımsak da dökerek sıcak olarak servis edin.
Mumbar tereyağında kızartılarak da servis edilebilir.