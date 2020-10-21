MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüLapseki şeftalisinde bu yıl bolluk bereket yaşanıyor
GeriYemek Kültürü Lapseki şeftalisinde bu yıl bolluk bereket yaşanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 13:18 | 

Lapseki şeftalisinde bu yıl bolluk bereket yaşanıyor

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu sezon elde edilen rekolte ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu sezon elde edilen rekolte ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. İlçede 35 bin 600 dekar arazide "erkenci", "orta" ve "geççi" olmak üzere 3 dönemde yılda toplam 100 bin ton civarında şeftali üretiliyor.

2
Abone Olgoogle-news

Lezzeti, aroması, rengiyle diğer çeşitlerden ayrılan ve yurt içi ile yurt dışına satılan "Lapseki şeftalisi"nde bu sezon rekolte 120 bin ton olarak gerçekleşti. Eylül ayı başında hasadına başlanan "geççi" şeftaliler ilçenin bazı bölgelerinde ay sonuna kadar toplanmaya devam edecek.

3
Abone Olgoogle-news

Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AA muhabirine, ilçeden yılda ortalama 70 bin ton şeftali ihraç edildiğini söyledi. Özellikle Rusya'da önemli bir şeftali pazarı bulunduğunu dile getiren Kaçan, şu bilgileri paylaştı:

4
Abone Olgoogle-news

"Sezon başında meyve çiçekteyken araziyi gezdiğimizde 'Bu yıl güzel meyve olacak' demiştik. Çanakkale ve Lapseki tüm illeri geride bırakarak şeftali ve nektarin üretiminde birinci sırada geliyor. Çanakkale'nin şeftali ve nektarin üretiminin yüzde 70'i Lapseki'den karşılanıyor. İlçede şeftali üretimi mayıs ayının ilk haftasında başlıyor ve ekim ayı ortalarına kadar sürüyor. Bu yıl çok iyi bir sezon geçirdik."

5
Abone Olgoogle-news

Kaçan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde üreticilerin kendilerinden aldıkları izinle meyve bahçelerinde işlerini takip ettiğini anlattı. Lapseki'de yetişen şeftalinin kalite, renk, tat ve aromasının önemli bir tercih nedeni olduğunu vurgulayan Kaçan, üretimde, kalitede ve ihracatta her zaman önde olduklarını ifade etti.

6
Abone Olgoogle-news

Üreticilerden Halil Ergün de bu yıl üretim ve fiyatlardan çok memnun olduklarını belirtti. Şeftaliyi iyi fiyatlardan sattıklarını dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

7
Abone Olgoogle-news

"Geçtiğimiz yıl geç cins şeftaliler sezon açılışında kilogramı 5liradan alınmaya başlanmış, fiyatlar 10 liraya kadar yükselmişti. Bu yıl isesezon açılışı 8 liradan başladı ve 12-13 liraya kadar yükseldi, Allah bereket versin. Elmanın 1,5 liraya satıldığı bugünlerde şeftalinin kilogramının 13 lira olması memnuniyet verici. Bölgemizin iklim yapısından, bizde geç cins şeftaliler daha çok yetişiyor. Ege Bölgesi'nde bu tür geç cins şeftaliler 20 gün önce bitti. Bölgemiz bu konuda her zaman bir numara."

8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi