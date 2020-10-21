Lapseki şeftalisinde bu yıl bolluk bereket yaşanıyor

"Geçtiğimiz yıl geç cins şeftaliler sezon açılışında kilogramı 5liradan alınmaya başlanmış, fiyatlar 10 liraya kadar yükselmişti. Bu yıl isesezon açılışı 8 liradan başladı ve 12-13 liraya kadar yükseldi, Allah bereket versin. Elmanın 1,5 liraya satıldığı bugünlerde şeftalinin kilogramının 13 lira olması memnuniyet verici. Bölgemizin iklim yapısından, bizde geç cins şeftaliler daha çok yetişiyor. Ege Bölgesi'nde bu tür geç cins şeftaliler 20 gün önce bitti. Bölgemiz bu konuda her zaman bir numara."