Koronavirüs salgını bunu da değiştirdi... 'Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz'

"Bakır tencere ve tavada yapılan yemek ile çelik ya da farklı bir üründe yapılan yemek aynı lezzeti vermiyor. İnsanlar bakırın kalayı yapılınca daha da sağlıklı olduğunu biliyor. O yüzden genellikle hep bakırı tercih ediyorlar. Yoğunluk da bundan kaynaklanıyor."