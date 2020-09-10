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İHA
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 10:42 | 

Koronavirüs salgını bunu da değiştirdi... 'Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz'

Koronavirüs salgını nedeniyle bakır kaplara olan talep arttı.

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Koronavirüs salgınıyla mutfaklarında daha çok bakır sahan, tencere ve tava kullanımına yönelen vatandaşlar, bakırcılara ilgi gösteriyor.

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Artvinli kalaycı Recep Tokgöz, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kalaycılığı yaşatmak ve geçimini sağlamak için şehir şehir dolaşarak kalaycılık yapıyor.

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Tokgöz, "Koronavirüs salgınıyla mutfaklarında daha çok bakır sahan, tencere ve tava kullanımına yönelen vatandaşların taleplerini karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.

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Türkiye'de illerin tamamına gidip kap kalaylama işlemini yerinde yapmaya çalışan 43 yaşındaki kalaycı ustası Tokgöz, Ardahan'da da açık havada tezgahı kurdu.

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Kura Nehri kıyısında bulunan bir restoranun bahçesinde tezgah açan Recep Tokgöz, müşterilerinin getirdiği bakır tencere, tava ve sahanları kontrol ederek tamir olması gerekenleri ayırıyor, daha sonra çekiçle düzelttiği bakır eşyaları temizleyerek kalaylama işlemini gerçekleştiriyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle bakır kaplara olan talebin arttığını söyleyen Toksöz, "Dededen kalma bir mesleğe sahibiz. Tabii bizim de kurulu bir işimiz var. İkamet ettiğimiz yer var, fakat millet tatile giderken biz tatil yerine bu mesleği sevdiğimiz için Türkiye’nin hemen her yerinde bakırı kullanan yörelerinde hizmet ediyoruz" dedi.

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Tokgöz şöyle devam etti: "Bakır sağlıklı bir ürün olduğu için millet bir türlü vazgeçemiyor. Özellikle dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle insanlar sağlıklı olan bakıra yöneldi. Piyasada hiç bilmediğimiz hastalıklarla karşılaşıyoruz."

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"Bakır sağlıklı bir ürün ve kalaylanması lazım, onun için de ön temizliğini, daha sonra da kalay aşamalarıyla yeniliyoruz. Özellikle pandemi sürecinde bakırın önemi anlaşılmış oldu. Biz de bakır ürünlerinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz."

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"Bakır tencere ve tavada yapılan yemek ile çelik ya da farklı bir üründe yapılan yemek aynı lezzeti vermiyor. İnsanlar bakırın kalayı yapılınca daha da sağlıklı olduğunu biliyor. O yüzden genellikle hep bakırı tercih ediyorlar. Yoğunluk da bundan kaynaklanıyor."

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Şaban Tokgöz ise, "Yok, olmaya yüz tutmuş bu mesleği yaşatmaya ve bakırı millete sevdirmeye çalışıyoruz. Bakır sağlık açısından çok sağlıklı ve krom, çelik, alüminyumla kıyaslanabilecek bir madde değildir. Bakır sağlık açısından kullanılması önemlidir. Pandemi illetinden sonra insanlar bakır kullanmaya başladı. Çünkü sağlıklı ve hastalık riski taşımıyor" şeklinde konuştu.

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