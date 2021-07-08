Ketojenik ne demek? Ketojenik beslenmede neler yenir? İşte ketojenik diyetin altın kuralları

KETOJENİK DİYETTE NELER YENİR? DENİZ ÜRÜNLERİ



Deniz ürünleri ve kabuklu canlılar, ketojenik diyet için oldukça idealdir. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan deniz ürünleri, insülin duyarlılığının artması ile ilişkilendirilir.



SEBZELER



Ketojenik diyetinize, içerdikleri karbonhidrat miktarını baz alarak bazı sebzeler de ekleyebilirsiniz. Patates ve pancar gibi nişastalı sebzeler günlük karbonhidrat seviyenizi artırabilir.



CHIA TOHUMU UNU



Chia tohumları bol miktarda omega-3 yağ asidi ve antioksidan içerir. Aynı zamanda suyu emerek jel benzeri bir dokuya dönüşürler. Böylece süt ürünleri kullanılmadan yapılan yoğurtlar ya da pudingler için çok uygun bir baz oluştururlar. Chia ununu hazır alabileceğiniz gibi, tohumları kendiniz de öğütebilirsiniz. Bu şekilde keklerde, kurabiyelerde ve diğer hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Bire bir kullanım oranı chia unu için de geçerlidir.



YULAF KEPEĞİ



Bütün yulafın öğütülmesiyle elde edilen yulaf unuyla karıştırılmaması gereken yulaf kepeği sadece yulaf tanelerinin kabukları kullanılarak yapılır. Çözünemez liften oluşan yulaf kepeği, vücutta sindirilemediğinden karbonhidrat emilimine de yol açmaz. Hamur işlerinde ek başına kullanılması pek mümkün olmayan yulaf kepeğini, diğer unlara ekleyip hamurun güçlenmesini sağlayabilirsiniz.