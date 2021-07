Ketojenik ne demek? Ketojenik beslenmede neler yenir? İşte ketojenik diyetin altın kuralları

Bir plan oluşturun: Dışarıdayken ve hareket halindeyken düşük karbonhidratlı yemek bulmak zor olabilir. Her diyette olduğu gibi, bir plana sahip olmak ve atıştırmalıkları veya öğünleri yanında taşımak önemlidir.



İlerlemeyi takip edin: Her 3 ila 4 haftada bir fotoğraf çekin, ölçümler yapın ve kilonuzu izleyin. İlerleme durursa, günlük alımınızı yeniden inceleyin. Her öğünde yeterince sebze aldığınızdan ve porsiyon boyutlarını ölçülü tuttuğunuzdan emin olun.