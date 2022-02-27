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Kandil simidi tarifi (mahlepli- mahlepsiz): Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Kandil simidi tarifi kandillerin ve dini açıdan önemli günlerin olmazsa olmazıdır. Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır, bu gece için en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. İşte kolay yapımı ile mahlepli, mahlepsiz kandil simidi tarifi, malzemeleri ve yapılışı...
Kandil simidi tarifi, kandil günü en çok aranan tariflerden biridir. Kolay kolay bayatlamayan, kıyır kıyır ağızda dağılan kandil simidi tarifi nasıl yapılır merak edenlere, İşte mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi...
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.
Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.
Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.
Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.
Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.
KANDİL SİMİDİ (MAHLEPSİZ) TARİFİ MALZEMELERİ
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için:
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için:
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.
Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.
Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.