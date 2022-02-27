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GeriMutfak Tüyoları Kandil simidi tarifi (mahlepli- mahlepsiz): Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 27 Şubat 2022 - 11:43 | 

Kandil simidi tarifi (mahlepli- mahlepsiz): Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kandil simidi tarifi kandillerin ve dini açıdan önemli günlerin olmazsa olmazıdır. Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır, bu gece için en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. İşte kolay yapımı ile mahlepli, mahlepsiz kandil simidi tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

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Kandil simidi tarifi, kandil günü en çok aranan tariflerden biridir. Kolay kolay bayatlamayan, kıyır kıyır ağızda dağılan kandil simidi tarifi nasıl yapılır merak edenlere, İşte mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi...
2KANDİL SİMİDİ (MAHLEPLİ) TARİFİ MALZEMELERİ

KANDİL SİMİDİ (MAHLEPLİ) TARİFİ MALZEMELERİ

4,5 su bardağı un

125 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1,5 çay bardağı sulu yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Yumurta

Susam
3MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.

Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.

Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.
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Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.

Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
5KANDİL SİMİDİ (MAHLEPSİZ) TARİFİ MALZEMELERİ

KANDİL SİMİDİ (MAHLEPSİZ) TARİFİ MALZEMELERİ

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1,5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için:

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu
6MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.

Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.
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Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin.

Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın.

180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.
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