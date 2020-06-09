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Hürriyet
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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 09:19,

Hafta sonu hesabı kapatılan Taha Duymaz için flaş gelişme

Sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz’ın kapatılan Instagram hesabı, yeniden açıldı.

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Hatay’da, yaşadığı köy evindeki mutfağında kendi imkanlarıyla yaptığı yemek ve tatlı çeşitleriyle sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz’ın (17) kapatılan Instagram hesabı, yeniden açıldı.

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Taha, 1,3 milyon takipçiye ulaştığı hesabının yeniden açılmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

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Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.

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Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerinin videolarını sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflediğini söyledi.

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Taha, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın’ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.

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1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni olan Taha Duymaz, yemek ve tarifleriyle sosyal medyada ilgi çekti.

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Fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Taha Duymaz’a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı.

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Eleştirilere cevap veren Duymaz’ın sosyal medya hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı. Duymaz, 1,3 milyon takipçisi olan hesabının yeniden açılması için form doldurup, başvuru yaptı.

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Duymaz’ın yaptığı başvurunun ardından, hesabı yeniden kullanıma açıldı.

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Sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklama yapan Taha Duymaz, "Abilerim, ablalarım hesabım açıldı. Destek veren, dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

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