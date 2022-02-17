Fajita nedir, nasıl yapılır? Tavuk fajita tarifi
Meksika mutfağı denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de fajita oluyor. Genellikle etle yapılan fajita tavukla yapıldığında da hem çok hafif hem de çok lezzetli oluyor. Yanında sos olarak avokado sosu, salsa sosu ve kremalı sos gibi soslar ile sunulmaktadır. Peki, fajita nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım tavuk fajita tarifi
Fajita, Amutfağına ait ızgara et ve buğday ya da mısır unuyla yapılmış tortilla ile ikram edilen bir çeşit yemektir. Orijinali dana eti ile yapılmasına karşın günümüzde tavuk, domuz ve karides ile yapılan çeşitleri de vardır. Lokantalarda, et, soğan ve değişik tipteki dolmalık biberlerle birlikte pişirilmektedir. Yanında sos olarak avokado sosu, salsa sosu ve kremalı sos gibi soslar ile sunulmaktadır. Fajita, İspanyolca'da "etin en güzel bölümü" anlamına gelir. Dana eti ile yapılanında bonfile kullanılır.
TAVUK FAJİTA YAPIIMI İÇİN MALZEMELER
500 gram tavuk göğüs eti
1 adet sarı biber
1 adet kırmızı biber
3-4 adet sivri biber
1 adet kırmızı soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı sirke
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Yarım çay kaşığı toz şeker
2-3 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kekik
1 adet sarı biber
1 adet kırmızı biber
3-4 adet sivri biber
1 adet kırmızı soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı sirke
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Yarım çay kaşığı toz şeker
2-3 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kekik
TAVUK FAJİTA NASIL YAPILIR?
Dolmalık biberleri jülyen, soğanı piyazlık doğrayın.
Tavuklarınızı jülyen doğrayın ve derin bir kaba alın.
Üzerine sirke, limon suyu, kimyon, toz ve pul kırmızı biber, şeker, tuz, karabiber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin ve hepsini iyice harmanlayın.
Sarımsakları ince ince kıyın.
Sarımsakları kekik ve 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla birlikte tavuklara ekleyip yeniden karıştırın.
Tavukları bir süre bu marine sosunda dinlendirerek baharatların lezzetinin ete geçmesini sağlayın.
Tavayı önceden ocağa koyup iyice ısıtın.
Tavukları marine sosuyla birlikte tavaya aktarın ve her tarafı kahverengi olana kadar iyice soteleyin.
Tavukları bir maşa yardımıyla tavadan alıp kenara koyun.
Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.
Soğanı ve biberleri tuz ve karabiberle tavaya alıp yumuşayana kadar yüksek ateşte soteleyin.
Sebzelere tavukları da ekleyip 3-4 dakika da hepsini birlikte pişirin.
Fajita’nızı yanında tortilla ekmeği, salsa sos ve guacamole ile sıcak servis edin.
Tavuklarınızı jülyen doğrayın ve derin bir kaba alın.
Üzerine sirke, limon suyu, kimyon, toz ve pul kırmızı biber, şeker, tuz, karabiber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin ve hepsini iyice harmanlayın.
Sarımsakları ince ince kıyın.
Sarımsakları kekik ve 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla birlikte tavuklara ekleyip yeniden karıştırın.
Tavukları bir süre bu marine sosunda dinlendirerek baharatların lezzetinin ete geçmesini sağlayın.
Tavayı önceden ocağa koyup iyice ısıtın.
Tavukları marine sosuyla birlikte tavaya aktarın ve her tarafı kahverengi olana kadar iyice soteleyin.
Tavukları bir maşa yardımıyla tavadan alıp kenara koyun.
Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.
Soğanı ve biberleri tuz ve karabiberle tavaya alıp yumuşayana kadar yüksek ateşte soteleyin.
Sebzelere tavukları da ekleyip 3-4 dakika da hepsini birlikte pişirin.
Fajita’nızı yanında tortilla ekmeği, salsa sos ve guacamole ile sıcak servis edin.