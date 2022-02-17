Fajita nedir, nasıl yapılır? Tavuk fajita tarifi

TAVUK FAJİTA NASIL YAPILIR?

Dolmalık biberleri jülyen, soğanı piyazlık doğrayın.



Tavuklarınızı jülyen doğrayın ve derin bir kaba alın.



Üzerine sirke, limon suyu, kimyon, toz ve pul kırmızı biber, şeker, tuz, karabiber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin ve hepsini iyice harmanlayın.



Sarımsakları ince ince kıyın.



Sarımsakları kekik ve 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla birlikte tavuklara ekleyip yeniden karıştırın.



Tavukları bir süre bu marine sosunda dinlendirerek baharatların lezzetinin ete geçmesini sağlayın.



Tavayı önceden ocağa koyup iyice ısıtın.



Tavukları marine sosuyla birlikte tavaya aktarın ve her tarafı kahverengi olana kadar iyice soteleyin.



Tavukları bir maşa yardımıyla tavadan alıp kenara koyun.



Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.



Soğanı ve biberleri tuz ve karabiberle tavaya alıp yumuşayana kadar yüksek ateşte soteleyin.



Sebzelere tavukları da ekleyip 3-4 dakika da hepsini birlikte pişirin.



Fajita’nızı yanında tortilla ekmeği, salsa sos ve guacamole ile sıcak servis edin.