Eskiden mutfaklar onsuz olmazdı şimdi mesleği öğretecek çırak bulamıyor

“Mesleğin kaybolmasını istemiyorum” Kalay ustası İsmet Kaya, mesleğin kaybolmasını istemediğini ve bunun için destek beklediğini belirtti. Bölgenin tek kalay ustası olduğunu ve ilgisizlikten dolayı kendisinin de mesleği terk edeceğini ifade eden Kaya, “Bakır kaplar insanlar için çok sağlıklıydı ama son zamanlarda insanlar bunu terk etmeye başladı. Bakır kapların yeniden kullanılmasını istiyorum. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kalaycı olarak sadece ben kaldım. Böyle giderse ben de terk ederim. Bu mesleğin kaybolmasını istemiyorum. Ben bunun yok olmaması için destek de istedim ama hiç kimse yardımcı olmadı” dedi.