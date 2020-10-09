Elazığ'da bağ bozumu sona erdi, orcik mesaisi başladı

"Ürünlerimiz çok çeşitlidir yaprağından çekirdeğine kadar değerlendiriliyor, örneğin; pestil, pekmez, sirke ve önemli ürünlerimizden birisi orcik dediğimiz kış mevsiminin cevizli tatlılarından birisidir. Bu işte teknik elemanlar çalışıyor ve modern bir şekilde üzümcülüğü köyümüze tanıttık. Çevremize de faydalı olmaya çalışıyoruz."