MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüElazığ'da bağ bozumu sona erdi, orcik mesaisi başladı
GeriYemek Kültürü Elazığ'da bağ bozumu sona erdi, orcik mesaisi başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 10:19 | 

Elazığ'da bağ bozumu sona erdi, orcik mesaisi başladı

Elazığ’da üzüm bağlarındaki hasadın ardından, kış aylarında çerez olarak tüketilen ve ’orcik’ olarak da adlandırılan cevizli sucuğun yapımına başlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Elazığ’da üzüm bağlarındaki hasadın ardından, kış aylarında çerez olarak tüketilen ve ’orcik’ olarak da adlandırılan cevizli sucuğun yapımına başlandı.

2
Abone Olgoogle-news

Elazığ Valiliği’nin de katkılarıyla geleneksel coğrafi işaret tescili alınan orcik, köylülerin geçim kaynağı haline geldi.

3
Abone Olgoogle-news

Barındırdığı üzüm şırası ve pekmez karışımlarıyla besin değeri yüksek olan orcik, Elazığ’ın asırlık lezzeti olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’nca 3 yıl önce tescillendi.

4
Abone Olgoogle-news

Bağ bozumuyla birlikte yapımına başlanan cevizli sucuk, üzüm şırası ve pekmez karışımı dolayısıyla besin değeri yüksek olduğu için kış aylarında fazlaca tüketiliyor.

51500’LÜ YILLARDAN BERİ YAPILIYOR
Abone Olgoogle-news

1500’LÜ YILLARDAN BERİ YAPILIYOR

Hoş köyünde orcik üreticiliği yapan Mehmet Barış (60), köylerinde 1500’lü yıllardan beri üzüm yetiştiriciliği yapıldığını söyledi. Aynı zamanda öğretmen olduğunu söyleyen Barış, bir süre önce 9 arkadaşıyla orcik üretimine başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

6
Abone Olgoogle-news

"Asıl mesleğim öğretmenlik. Bağcılığa ise hobi olarak başladım. Buraya ilk geldiğimde çay yatağı ve çöl halindeydi. 9 arkadaş bu çöl alanını tamamen temizledik ve toprağını verimli hale getirmek için artezyen vurduk. Köyümüzde 1500lü yıllardan beri üzümcülük yapılıyor."

7
Abone Olgoogle-news

"Ürünlerimiz çok çeşitlidir yaprağından çekirdeğine kadar değerlendiriliyor, örneğin; pestil, pekmez, sirke ve önemli ürünlerimizden birisi orcik dediğimiz kış mevsiminin cevizli tatlılarından birisidir. Bu işte teknik elemanlar çalışıyor ve modern bir şekilde üzümcülüğü köyümüze tanıttık. Çevremize de faydalı olmaya çalışıyoruz."

8’AMACIMIZ YURT DIŞINA ÜRÜNÜMÜZÜ TANITMAK’
Abone Olgoogle-news

’AMACIMIZ YURT DIŞINA ÜRÜNÜMÜZÜ TANITMAK’

Elazığ’ın orciğini yurt dışında tanıtmak amacında olduklarını söyleyen Barış, orciğin yapımını şöyle anlattı:

9
Abone Olgoogle-news

"Önce üzümü topluyoruz. Ardından üzüm sıkma makinelerinde üzümler sıkıldıktan sonra şıra kaynatılıyor. Ardından iplere dizdiğimiz cevizleri ağaçlara bağlayarak bulamacın içerisine batırıyoruz."

10
Abone Olgoogle-news

"Güneşli ve geniş olan bir alanda rüzgar ve güneşin etkisiyle kurutuluyor. Kurutulan ürünümüzü paketleyerek piyasaya sürüyoruz. Yıllık 100 ile 150 kilo civarında ürün elde ediyorum."

11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi