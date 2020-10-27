Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin hasadı başladı

Yörükali köyünde zeytin hasadına başlayan Savaş Taştan, "Bu yıl Marmarabirliğin alımlara başlamasıyla birlikte zeytin hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl rekolte oldukça iyi, fiyatlar da güzel. Bu bölgede yetişen zeytinler; içinde bulunan yağ oranının yüksek olması sebebiyle çok lezzetli. Dünyanın en lezzetli sofralık zeytinleri bu bölgede yetişiyor. Çekirdeği küçük olduğu için etinden kolay ayrılıyor. Bu durum da zeytini yemeyi keyifli hale getiriyor" dedi.