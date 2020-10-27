Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin hasadı başladı
Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin üretildiği Bursa’da hasat başladı.
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Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin üretildiği Bursa’da hasat başladı. Hasat şenliğine katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat çiftçilerle zeytin topladı.
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İçinde bulundurduğu yağ oranıyla dünyanın en kaliteli zeytinleri Bursa’nın ilçelerinde yetişiyor. Dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde yetişmeyen sofralık zeytinler lezzetli olmasını içinde bulundurduğu yüksek yağ oranına borçlu.
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Bursa’nın ilçelerinde yetişen sofralık zeytinlerin 3 kilogramından bir kilogram zeytinyağı elde ediliyor. Sofralık olmayan yağlık zeytinlerde ise 8 kilogramdan 1 kilogram zeytinyağı elde ediliyor.
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İçinde bulunan yağ miktarı ve çekirdeğinin küçük olması Bursa’nın sofralık zeytinine ayrı bir lezzet katıyor. Bu yılki sofralık zeytin hasadı Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın katılımıyla Mudanya ilçesinin Yörükali köyünde başladı.
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Sabahın ilk ışıklarıyla zeytinliklerine doğru yola çıkan üreticiler işe ağaçların altına yaygıları sererek başlıyor. Daha sonra ağaçlarda bulunan zeytinleri makine ve elleriyle yaygılara düşürüyor. Toplanan zeytinler kasalara doldurularak boylara ayrılmak üzere yola çıkıyor.
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Yörükali köyünde zeytin hasadına başlayan Savaş Taştan, "Bu yıl Marmarabirliğin alımlara başlamasıyla birlikte zeytin hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl rekolte oldukça iyi, fiyatlar da güzel. Bu bölgede yetişen zeytinler; içinde bulunan yağ oranının yüksek olması sebebiyle çok lezzetli. Dünyanın en lezzetli sofralık zeytinleri bu bölgede yetişiyor. Çekirdeği küçük olduğu için etinden kolay ayrılıyor. Bu durum da zeytini yemeyi keyifli hale getiriyor" dedi.