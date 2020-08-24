Diyarbakır'da korona virüs kelle paçaya talebi artırdı

Diyarbakır'da korona virüs hastalığı kelle paça çorbasının tüketilmesini iki kat arttırdığını ve bunun kendileri için mutluluk verici olduğunu belirten Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkan Haşim Elkaan, "Diyarbakır’ın kendine has özelliği bulunuyor. Bu özelliklerinden biriside besi havyalarının doğal ortamda yetiştirilmesidir. Bu özelliklerden kaynaklı olarak etlerin lezzetleri de iki kat arttırıyor. Paça çorbası genelde kış mevsiminde talep ediliyor. Ama bu son 7 aylık pandemi sürecinde paça çorbasının kendine has özelliğinden biri olan vücut direncinin artırdığı için paça çorbasına yoğun bir talep oluyor. Zaman zaman bilim adamaları ve doktorlar da, ‘paça yiyin zihinde kalın’ gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Hal böyle olunca müşteri potansiyeli de değişiyor. Genellikle aileler çocukları ile birlikte paça çorbası tüketmeyi daha çok tercih ettiğini de gözlemlemekteyiz. Biz Diyarbakır’da paçamızda da iddialıyız ve bunun aksini kimse iddia edemez. Yapılışından sunumuna kadar bu pandemi sürecinde bizlerde yaptığımız hizmeti iki kat artırarak daha hijyenik bir ortamda halkımıza hizmet etmeye başladık” diye konuştu.