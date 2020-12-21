Bu pastaları görenler kesip de yemeye kıyamıyor

Farklı lezzetlere ve tarzlara açık olunması gerektiğini anlatan Fidan, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de pasta algısı biraz stabilize. 'Pandispanya kakaolu olur', 'Pandispanya sade olur' şekilde. Ama ben yurt dışına gidip de eğitim aldığım için daha farklı kekler, pandispanya yapma ve öğrenme fırsatım oldu. Standart olmamalı bence. Çok daha farklı lezzetlere açılmalıyız. Türkiye'de pastacılık sektörü yükselmeli. Zaten tatlıya meyilli olan ve seven bir ülkeyiz. Neden daha farklı lezzetlere açık olmayalım? Şu anda ben satış yapıyorum. Farklı tatlarda satışlarım var. Müşterilerden gerçekten güzel dönüşler alıyorum. Beni motive eden de bu."