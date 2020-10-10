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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 13:45 | 

Bildiğiniz baklavalardan çok farklı! Sadece o şehrimizde yapılabiliyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin mutfak kültüründe yer alan damak tatlarından "coğrafi işaretli" muska baklava kendine has özellikleriyle ilgi görüyor.

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin mutfak kültüründe yer alan damak tatlarından "coğrafi işaretli" muska baklava kendine has özellikleriyle ilgi görüyor.

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Sivrihisar Belediyesince 2018 yılında yöresel lezzetlere sahip çıkmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurulmasının ardından "Sivrihisar muska baklavası" adıyla ürünün tescili yapıldı.

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Yoğurt, yumurta, un ve yağdan oluşan muska baklavasının yumuşak hamuru geceden hazırlanıp ertesi gün açılmaya başlanıyor. 20 kat açılan hamur, kare biçiminde kesildikten sonra arasına ceviz konularak ikiye katlanıp bir tepsiye diziliyor.

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Üzerine kızgın tereyağı dökülerek fırınlanan baklava, kızarınca çıkartılıp bir süre bekletiliyor. Soğuk şerbetle servise hazırlanan muska baklava, hafifliği, çıtırlığı ve lezzetiyle damaklarda farklı bir tat bırakıyor.

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Kilogramı 70, tepsisi 130 liradan satılan baklava, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa ve Afyonkarahisar başta olmak üzere pek çok şehre gönderiliyor.Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AA muhabirine, muska baklavanın Sivrihisar'ın ilk, Eskişehir'in 4'üncü coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendiğini söyledi.

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Yüzügüllü, "Sivrihisar'ımız her konuda sosyal ve kültürel anlamda tanınsa da yöresel lezzetlerimizle de tanınır hale geldik. Tescilli muska baklavamıza her yerden yoğun ilgi var. Bu da bizim için sevindirici bir durum" dedi.

7Çayın yanında şerbetsiz de tüketilebilir
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"Çayın yanında şerbetsiz de tüketilebilir"

İşletmesinde ilçeye özgü baklava yapıp satan Canan Damlacı ise muska baklavanın, hamuru ikiye katlayıp arasına ceviz konulunca 40 kata ulaştığını anlattı.

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Baklavanın hamurunun ince ve çıtır olduğunu dile getiren Damlacı, şöyle konuştu:

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"Sivrihisar muska baklavasını benzerlerinden ayıran bir özelliği de soğuk şerbetle yenmeye hazır olmasıdır. Çayın yanında şerbetsiz de tüketilebilir. Buzdolabında saklanabilir. Çok hafif bir tatlı. Coğrafi işareti alınmasının ardından yoğun talep görüyor. Bayramlarda baklava siparişine yetişemiyoruz. Hatta bayramın ikinci ve üçüncü günü bile baklava sipariş edenler oluyor. İlçeye gezmeye gelenler, çabuk tükendiği için bazen baklava yiyemeden dönüyor."

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