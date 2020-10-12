Balon balığı tartışması sürüyor! Hazırlayabilmek için özel sertifika şart

"ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR" Mezgit balığı ile karıştırıldığını ve bu yüzden dikkatli olunması gerektiğini belirten şef Uekusa, "Balon balığının çok fazla çeşidi var En çok kağıt gibi ince kesiliyor ve çiğ olarak tüketiliyor. Japonya’da yapan çok usta var ama Türkiye’de bunu yapan yok, diye biliyorum. Tanesi 700-800 lira zaten. Fiyatı da çok yüksek. Japonya’da temizlemesi zor olduğu için işçilik de alıyorlar. Mezgit balığı ile balon balığı şekil olarak benziyor ancak balon balığı zehirli. Çok dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.