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Şeftalili smoothie tarifi
Kokusu ve ağızda bıraktığı muhteşem lezzetiyle şeftalili smoothie tarifi.
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
3 adet büyük boy şeftali
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
Yarım çay bardağı süt
1 adet küçük boy muz
Üzeri için;
Dilimlenmiş şeftali
Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Skylight® Blender
Şeftalili smoothie tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Şeftalilerin kabuklarını soyup, ortadan ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın.
- Muz’un ise sadece kabuğunu soyun.
- Arçelik Skylight® Blender’ in içine şeftali, süzme yoğurt, süt ve muzu ekleyip iyice karıştırın.
- Şeftalili smoothieniz hazır.
- Şeftali dilimleri ve taze nane ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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