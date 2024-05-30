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Haber Giriş: 01.06.2024 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şeftalili smoothie tarifi

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Şeftalili smoothie tarifi

Kokusu ve ağızda bıraktığı muhteşem lezzetiyle şeftalili smoothie tarifi.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

3 adet büyük boy şeftali
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
Yarım çay bardağı süt
1 adet küçük boy muz
 

Üzeri için;

 

Dilimlenmiş şeftali
Taze nane
 

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Skylight® Blender

Şeftalili smoothie tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Şeftalilerin kabuklarını soyup, ortadan ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın.
  2. Muz’un ise sadece kabuğunu soyun.
  3. Arçelik Skylight® Blender’ in içine şeftali, süzme yoğurt, süt ve muzu ekleyip iyice karıştırın.
  4. Şeftalili smoothieniz hazır.
  5. Şeftali dilimleri ve taze nane ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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