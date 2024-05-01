Süzme yoğurt ve hardallı patates salatası tarifi
Her sofranın en özel ve en güzel salatasını sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Yoğurt için;
1,5 litre süt
2 yemek kaşığı yoğurt
Salata için;
1 su bardağı süzme yoğurt
8 adet küçük boy patates
Yarım su bardağı yer fıstığı
5 adet kornişon turşu
1 tatlı kaşığı hardal
Yarım adet limon suyu
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;
Dereotu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Süzme yoğurt ve hardallı patates salatası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır.
- Kapağı açıp süzgeçi kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
- Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
- En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
- Patatesleri Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta kabukları ile haşlayın.
- Haşlanan patateslerin kabuklarını soyup derin bir cam kaseye küpler halinde doğrayın.
- Ilındığında üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyerek sosu içerisine çekmesini sağlayın.
- Ardından yer fıstığı ve kornişon turşuları küçük küçük kesip patateslerin üzerine ilave edin.
- Cam bir kasede süzme yoğurt, hardal, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
- Karışımı patateslerin üzerine aktararak patatesleri ezmeden iyice karıştırın.
- Patates salatasını servis kasenize aldıktan sonra üzerini dereotu ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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