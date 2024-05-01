Süzme yoğurt ve hardallı patates salatası tarifi
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Sağlıklı Yemekler
Haber Giriş: 11.06.2024 - 00:08 | Son Güncelleme:

Süzme yoğurt ve hardallı patates salatası tarifi

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Süzme yoğurt ve hardallı patates salatası tarifi

Her sofranın en özel ve en güzel salatasını sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

Yoğurt için;

 

1,5 litre süt
2 yemek kaşığı yoğurt
Salata için;

1 su bardağı süzme yoğurt
8 adet küçük boy patates
Yarım su bardağı yer fıstığı
5 adet kornişon turşu
1 tatlı kaşığı hardal
Yarım adet limon suyu
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;

Dereotu

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

Süzme yoğurt ve hardallı patates salatası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesinin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır.
  6. Kapağı açıp süzgeçi kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
  7. Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
  8. En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
  9. Patatesleri Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta kabukları ile haşlayın.
  10. Haşlanan patateslerin kabuklarını soyup derin bir cam kaseye küpler halinde doğrayın.
  11. Ilındığında üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyerek sosu içerisine çekmesini sağlayın.
  12. Ardından yer fıstığı ve kornişon turşuları küçük küçük kesip patateslerin üzerine ilave edin.
  13. Cam bir kasede süzme yoğurt, hardal, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
  14. Karışımı patateslerin üzerine aktararak patatesleri ezmeden iyice karıştırın.
  15. Patates salatasını servis kasenize aldıktan sonra üzerini dereotu ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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