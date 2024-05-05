Yedi Bela Hüsnü ne zaman, hangi yıl çekildi, oyuncuları kimler?

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YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU
Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.
YEDİ BELA HÜSNÜ NEREDE, HANGİ YIL ÇEKİLDİ?
Yedi Bela Hüsnü filmi 1982 yılında İstanbul Levent'te çekildi.
Kemal Sunal: Yedi Bela Hüsnü
Oya Aydoğan: Hüsniye
Şevket Altuğ: Cemal
Ali Şen: Malik
Atilla Ergün: Necati
Nermin Denizci: Fatma
Belkıs Dilligil: Makbule
Yaşar Şener: Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa
Ajlan Altuğ: Manav Rasim
Süheyl Eğriboz: Rüstem
Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren: Reşat
Selahattin Fırat: Suat
Rıza Pekkutsal: Berber Latif
Muzaffer Cıvan: Yadigar
Celal Yonat: Malik'in adamı
Muhteşem Durukan: Malik'in adamı
Sönmez Yıkılmaz: Malik'in adamı