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Sebzeli ve etli güveç tarifi
Yapımı oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli olan güveç tarifi ile karşınızdayız.
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 300 g kuzu kuşbaşı et
- 1 adet orta boy patlıcan
- 1 orta boy soğan
- 1 orta boy patates
- 5 diş rendelenmiş sarımsak
- 2 adet domates
- 1 adet defne yaprağı
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Kullanılan ürünler;
- Arçelik A Fry Ankastre Fırın
Sebzeli ve etli güveç tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak soğanın kabuklarını soyup yemeklik doğrayın.
- Patlıcan, domates ve patatesin ise kabuklarını soyup küp küp doğrayın.
- Orta büyüklükte güveç’ in içine kuşbaşı et, patlıcan, soğan, patates, rendelenmiş sarımsak, domates, defne yaprağı, biber salçası, karabiber, tuz ve tereyağını ekleyip bir tur karıştırın.
- Ardından önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 50 dakika pişirin.
- Sebzeli ve etli güveç yemeğiniz hazır.
- Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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