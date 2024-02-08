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Et Yemekleri
Haber Giriş: 08.02.2024 - 12:50 | Son Güncelleme:

Sebzeli ve etli güveç tarifi

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Sebzeli ve etli güveç tarifi

Yapımı oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli olan güveç tarifi ile karşınızdayız.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 300 g kuzu kuşbaşı et
  • 1 adet orta boy patlıcan
  • 1 orta boy soğan
  • 1 orta boy patates
  • 5 diş rendelenmiş sarımsak
  • 2 adet domates
  • 1 adet defne yaprağı
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Sebzeli ve etli güveç tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak soğanın kabuklarını soyup yemeklik doğrayın.
  2. Patlıcan, domates ve patatesin ise kabuklarını soyup küp küp doğrayın.
  3. Orta büyüklükte güveç’ in içine kuşbaşı et, patlıcan, soğan, patates, rendelenmiş sarımsak, domates, defne yaprağı, biber salçası, karabiber, tuz ve tereyağını ekleyip bir tur karıştırın.
  4. Ardından önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 50 dakika pişirin.
  5. Sebzeli ve etli güveç yemeğiniz hazır.
  6. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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