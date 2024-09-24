'Deniz gözlü' açık denizlere çıktı! O artık bildiğiniz gibi değil!

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Ama işin aslı öyle değil. Çünkü tüm dünyada, geçtiğimiz ekim ayından beri artık herkesin kabul ettiği bir çılgınlık yaratan bu genç kız bir kraliyet ailesinin üyesi.

Sadece bu kadar da değil... Aynı zamanda ülkesinin gelecekteki kraliçesi.

Özellikle çok eleştirilen fazla kilolarını verdikten sonra fiziksel görünümüyle dikkat çekse de onun geleceği ve hayattaki amacı bambaşka. Zaten şimdi de adım adım kendisini bekleyen o geleceğe hazırlanıyor.

Bunun bir parçası da askeri eğitim görmek. Geçen yaz kara kuvvetlerinde eğitim gördü, şimdi de ülkesinin deniz kuvvetlerinde yaşıtı olan öğrenciler ne yapıyorsa o da onu yapıyor.

Bir sonraki adım ise hava kuvvetleri. Kısacası yıllar önce babasının geçtiği bütün o disiplinden şimdi o da geçiyor.

İşte şimdi bu genç kızın hayatında yeni bir sayfa açıldı. Bundan birkaç gün önce ilk kez denize açıldı...

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Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının deyimiyle "deniz gözlü" artık açık denizlerde özetle.

'DENİZ GÖZLÜ' PRENSES ASKERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sözünü ettiğimiz kişi İspanya tahtının gelecekteki sahibi olan Prenses Leonor. Geçtiğimiz yaz aylarında başladığı askeri eğitimini sürdürüyor 18 yaşındaki genç kız.

Önce kara kuvvetlerinde eğitimini tamamladı, kısa bir süre önce de deniz kuvvetlerine geçti. Daha ilk günden itibaren yüzündeki ifadeye bakılırsa da orada belki de hayatının şu ana kadarki en keyifli günlerini geçiriyor.

Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının 'deniz gözlü prenses' diye tanımladığı Leonor, askerlik eğitimi sırasında ilk kez açık denize çıktı.

Tabii ki Leonor'a bu ilk seferinde kendisiyle birlikte eğitim gören arkadaşları eşlik etti.

İLK KEZ DENİZE AÇILDI

Prenses'in devam ettiği askeri okulun resmi Instagram sayfasından önceki gün yapılan paylaşımda "Bu hafta Deniz Harp Okulu öğrencileri ilk deniz eğitimini gerçekleştirdi" denildi.

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Eğitim gemileriyle çıkılan bu gezintine öğrencilerin, deniz aracından açık denize inmek ya da açık denizden tekneye çıkmak konusunda çalıştıkları açıklandı.

Askeri okulun paylaşımında Prenses Leonor'un eğitim gemisindeki görüntülerine de yer verildi.

Gelecekteki görevinin bir gereği olan bu eğitim sırasında Leonor'un hem dikkatli olduğu hem de yaptıklarından keyif alarak durmadan gülümsediği görüldü.

BU AY DENİZ KUVVETLERİNE KATILDI

İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın iki kızından büyüğü olan Leonor, İspannya Deniz Kuvvetleri'ndeki eğitimine bu ayın ilk günlerinde başladı. Leonor, ilk gün üzerinde beyaz üniformasıyla İspanya Deniz Kuvvetleri'ne adım attı.

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Görevine törenle başlayan Leonor'u eğitim göreceği akademinin başındaki Deniz Yüzbaşı Pedro Cardona karşıladı.

Bu arada dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı...

ONU UĞURLAMAYA AİLESİNDEN KİMSE GİTMEDİ

Leonor, geçen yıl kara kuvvetlerinde eğitimine başlarken ona annesi Kraliçe Letizia, babası Kral Felipe ve kardeşi Prenses Sofia eşlik etmişti.

Zaragoza Askeri Akademisi'nin kapısında ailesine sarılıp vedalaşan Leonor, o anlarda çok daha ürkekti.

Bu kez ise Deniz Kuvvetleri'ndeki eğitimine gittiğinde yalnız başınaydı, yanında ailesinden hiç kimse yoktu.

Artık hem şu andaki hem de gelecekteki konumuna iyice alışmış görünen Leonor; artık kendi ayaklarının üzerinde durabildiğini gözler önüne serdi.

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Heyecanlı ve istekli olduğu görülen Prenses Leonor, büyük bir ilgiyle kendisine verilen bilgileri dinledi, yeri geldiğinde sorular sordu. Bir anlamda artık tam olarak bağımsızlığını ilan etmiş oldu.

TAHTA GEÇİNCE TARİH YAZACAK

Avrupa'da babalarının tahtlarına geçecek veliaht prensesler kuşağından olan Leonor, günü geldiğinde 150 yıl sonra bir tarih yazmış da olacak.

Ama bunun nedeni sadece tahta geçmesi olmayacak.

Leonor, tahta geçtiği gün ülkesinin son 150 yılında hükümdar olan ilk kraliçe olacak. Tıpkı bugün "dünyanın tek gerçek kraliçesi" olarak anılan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe gibi.

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Son olarak bundan önce Leonor'un dört kuşak öteden büyük büyükannesi Isabella II bu görevi üstlenmişti.

Doğuştan prenses yani kraliyet ailesinin soyundan gelen hükümdar kraliçe Isabella, 1833 yılında tahta çıkmış ve 1868 yılına kadar bu görevini sürdürmüştü.

İKİ GENÇ PRENSES CAN SİMİDİ OLDU

Aslına bakılırsa Prenses Leonor ve hatta kardeşi "yedek prenses" Sofia, son yıllarda tatsız olaylarla sarsılan İspanyol kraliyet ailesi için bir can simidi oldu.

Leonor'un dedesi, eski kral Juan Carlos'ın adının karıştığı yolsuzluklar, karısı Sofia'yı herkesin gözü önünde aldatması... Hatta bu yüzden tahtını oğlu Felipe'ye beklenenden daha erken bırakıp Abu Dabi'de yaşamaya başlaması...

Son olarak Kral Felipe'nin karısı Kraliçe Letizia'nın eski sevgilisinin ortaya attığı "Letizia hamileyken bile benimle görüşüyordu" söylentileri... İşte bütün bunlar ailenin hem ülkedeki hem de dünyadaki itibarını sarsmıytı ki bir anda Leonor yıldız gibi parlamaya başladı.

AİLENİN VİTRİN YÜZLERİ

Elbette İspanyol kraliyet ailesi bütün bu iddialara yanıt vermedi. Hiçbir şey olmamış gibi hayatını sürdürdü. Sonuç olarak bu yıl Kral Felipe'nin tahta çıkışının 10'uncu yıl dönümü kutlamaları bütün bu iddiaların gölgesi altında başladı.

Her ne kadar İspanyol kraliyet ailesi Letizia'nın sadakatsizliğine dair iddialara doğrudan yanıt vermemiş olsa da bu konuda da gerekli adımları attı.

Ailenin geleceği olan bir yüzü "vitrine sürdü." Yani Felipe ile Letizia'nın büyük kızı, geleceğin kraliçesi Prenses Leonor, planlı bir şekilde ön plana çıkarıldı. Böylece Bourbon ailesi, bu iki genç prenses sayesinde ülkesinin gelecek nesilleriyle de arasında bir köprü kurdu.

BU KADAR GÖZ ÖNÜNDE OLMASI PLANIN BİR PARÇASI

Leonor'un, geçen yıl kutlanan 18'inci doğum gününden hemen önce halkın gözü önüne daha çok çıkmaya başlaması ve daha aktif roller üstlenmesi de bunun bir parçası.

Bir yandan adım adım askeri eğitimini gören bir yandan da görevlerini aksatmayan Leonor, son yıllarda ailesi hakkında ortalarda dolaşan ve aslında sadece bir kraliyet ailesine değim kimseye yakışmayacak iddialara karşı ailenin etkili bir silahı.

Sadece kraliyet uzmanlarına göre değil bu konuyu takip eden birçok kişiye göre de Leonor'un bu kadar ön plana çıkarılması bir tesadüf değil.