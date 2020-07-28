Tahir isminin anlamı nedir? Tahir ne demek?

Tahir kökeni Arapçadan gelen bir isimdir. Erkek çocukları için yaygın olarak kullanılır ve Türkçede yerleşik şekilde değerlendirilir. Özellikle birden fazla anlamı ile beraber dilediğiniz anlamı seçebilir ve minik yavrunuza adına güzel bir isim bahşedebilirsiniz.

Tahir İsminin Anlamı

Tahir isminin birçok değişik anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar içerisinde özellikle ilk başta isim anlamları değerlendirilir.

- Temiz, pak.

- Türk musikisinde yer alan basit bir makam.

- Her türlü ayıp ve günahtan arı olduğu için Resulullah (s.a.s.)’a bu isim verilmiştir.

Bu güzel ve etkileyici anlamları ile beraber ayrıca sözcük anlamı üzerinden de değerlendirilir.

- Temiz veya pak.

- Ağrı iline bağlı olan bir yerleşim birimi.

- Ankara ili, Beypazarı ilçesi ve merkez bucak üzerinden bağlı bir birim.

Bu güzel isim aynı zamanda Türk tarihindeki birbirinden önemli sanatçıların adları olarak öne çıkmaktadır. Hem sinema dünyasında hem de edebiyat dünyasında yer alan önemli isimler içerisinde bulunmaktadır. Birbirinden farklı anlamları ile oldukça hoş bir telaffuz üzerinden Tahir ismi, erkek çocukları için son dönemlerde en dikkat çeken adlardan biridir.

Bu farklı anlamları üzerinde kullanabileceğiniz en güzel isimlerden biri olarak Tahir öne çıkıyor.