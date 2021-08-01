Son dakika... Yangında son durum... Muğla'da alarm! 5 mahalle boşaltıldı... Girişler yasaklandı!

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Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarında son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı.

Öğle saatlerinde Twitter hesabında bir paylaşım yapan Pakdemirli, "An itibariyle devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, 125 yangından 117'sinin kontrol altına alındığı belirtilirken, 3 ilde 6 yangına müdahale çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: GÜZELBAĞ'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Gündoğmuş'taki rüzgarın etkisiyle Alanya ilçesi Güzelbağ ve Bayır mahalleleri ile Susuz Yaylası'na sıçrayan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Dün tahliye edilen bölgelerden Güzelbağ ve Bayır mahallelerinin ormanlık alanlarındaki yangın, bugün kontrol altına alınırken, Susuz Yaylası'ndaki alevleri söndürme çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 bin 500 kişinin yaşadığı Güzelbağ'da yangının kontrol altına alındığını söyledi. İlçede yangının etkili olduğu tek yerin şu an için Susuz Yaylası olduğunu belirten Yücel, "Güzelbağ ormanlık alanında etkili olan yangının tekrar alevlenmemesi için soğutma çalışmaları sürüyor. Hava şartları nedeniyle 'kontrol altına alındı, söndürüldü' dediğimiz yangınlar tekrar alevlenebiliyor. O yüzden konuşmak için erken" dedi.

Öte yandan alevlerin büyük hasar verdiği Bayır Mahallesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Alanya Belediyesine bağlı yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başladı.

KAVAKLIDERE KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Kavaklıdere'de çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale ediliyor. Yangının yerleşim bölgesine yakın olması nedeniyle vatandaşlara, dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE DE YANGIN ÇIKTI

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Menteşe'nin Sungur Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 1 uçak ile havadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek oluyor.

MANAVGAT'IN SIRTKÖY MAHALLESİ'NE HAVADAN MÜDAHALE

Manavgat ilçesinde öğle saatlerine doğru ormanlık alandaki yangın ilerleyerek Sırtköy Mahallesi'ne kadar geldi. İkametlere sirayet eden yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.



Karadan müdahale eden ekipler yeterli olmayınca havadan da bir uçak ve çok sayıda helikopterle alevlere su bırakıldı. Birçok binanın yangın nedeniyle hasar gördüğü dikkati çekerken, alana gelen kepçeler de zarar gören yerleşim yerlerinin yıkımına başladı. Sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri de ekiplerin çalışmalarına destek verdi.



Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Öte yandan yangın söndürme çalışmalarında bir kepçe müdahale sırasında alev aldı. İtfaiye ekipleri hortumla su sıkarak, kepçenin hidrolik kolundaki yangını söndürdü.





BEYDİĞİN MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ



Daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Beydiğin Mahallesi'ne ilerledi. Mahalle, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Havadan ve karadan süren söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek veriyor.

MARMARİS VE KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGINDA SON DURUM

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen 12 helikopter ve 3 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına destek veriyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.



MEZARGEDİĞİ MEVKİSİNDE EVLERE SIÇRADI

Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, Mezargediği mevkisindeki evlere sıçradı.



Bölgedeki evler boşaltıldı. Vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.



Orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına, bölge sakinleri de destek veriyor. Alevlerin bir an önce söndürülmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

GÖNÜLLÜLER SEFERBER OLDU

Kızkumu mevkiindeki evleri tehdit eden alevlerin önünü kesmek için ekiplerin yanı sıra Marmarisli gönüllüler de müdahale etti. Birçok genç, ellerine kazma ve kürek alarak kuru otları kazırken, bazıları da yorulan orman işçileri ile itfaiye erlerinin ellerindeki hortumları alarak, onların direktifleri doğrultusunda alevlere su boşalttı.



Gönüllüler arasındaki bir kadının eldivensiz olarak alevlerin ilerlemesini durdurmak için çalılıkları sökmeye çalışması çevredekileri duygulandırdı. Ayrıca Orhaniye mevkiindeki kaz, tavuk gibi kümes hayvanlarının yanı sıra birçok kaplumbağa, keçi ve koyun gönüllüler tarafından yangın alanından kurtarıldı.





YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Marmaris’teki orman yangınının 4'üncü gününde alevler henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleyi sürdürürken, alevlerin yoğunlaştığı Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde bazı yollar bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından geçişe kontrollü olarak izin verildi. Yetkililer, bu yolları kullanmak zorunda olan vatandaşları tehlikelere karşı uyardı.

DENİZLİ'NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların çabalarıyla söndürüldü. Yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, vatandaşların kazma, kürek ve su kovalarıyla söndürme çalışmasına yardımcı olması alevlerin büyümesinin önüne geçti.

Honaz Dağı Milli Parkı yakınındaki bölgeden yükselen dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangını söndürmeye yönelik çalışma başlattı. Yangına 15'i Büyükşehir Belediyesine, 7'si Orman İşletme Şefliğine ait 22 arazöz müdahale etti. Orman işçilerinin yanı sıra Cankurtaran Mahallesi sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Çevredeki bazı arı kovanları da yangından etkilendi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

'YANGINI DUYAN HERKES BURAYA KOŞTU'



Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan ve soğutma çalışmalarına destek veren Hüseyin Yürek, yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını belirtip, "Yangın çıktığını duyar duymaz mahallemizde yaşayanlarla birlikte hemen buraya geldik. Yangına söndürme ekipleriyle birlikte müdahale ettik. Yangını büyümeden kontrol altın

KEMER'DE 3 NOKTADA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 3 farklı noktada saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine de bildirdi.

İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar pet şişe, kova ve hortumlarla su taşıyarak, destek verdi. Yaklaşık 500 vatandaş söndürme çalışmalarına katkı sağlarken, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz da bölgeye gelerek, hem çalışmaları koordine etti hem de çalışmalara katıldı.

İMECE USULÜ SÖNDÜRME

Yangın söndürme çalışmalarında özellikle kadınlar su taşıyanları yönlendirerek, imece usulü alevlerin kontrol altına alınmasına katkı sağladılar, bölgedeki bahçeleri sulamak için kullanılan arıklardan şişeler ve kovalarla su taşıdılar. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın ekipler ve vatandaşların yoğun çabası sonrası kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: KEMER'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'dan, "Antalya ili Kemer ilçesi Kuzdere mevkiinde 13:05 saatinde çıkan orman yangınına 13:10 itibarı ile ilk müdahale yapılmış, yangın 13:30 itibarı ile kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor." mesajını paylaştı.

BODRUM'DAKİ YANGINDA SON DURUM: ALEVLER TAHLİYE EDİLEN AŞAĞI MAZI'YI SARDI

Bodrum'daki bu yangından 3 saat sonra Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılıp Bodrum'a ulaştı. Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahalleri boşaltıldı. Ekipler müdahale ederek alevlerin bu iki mahalleye gelmesinin önünü kesti.

Ekipler, ters esen rüzgar nedeniyle yönü değişen alevler Mazı Mahallesi'ne yöneldi. Mahallenin Aşağı Mazı kesimine giden tüm yollar alevler nedeniyle kapandı. Alevler, buradaki evlerin etrafını sarıp bahçelerine kadar girdi.

5 MAHALLE BOŞALTILDI

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Yetkililer tarafından orman yollarındaki tehlike nedeniyle köye girişler yasaklandı. Görev yapan zabıta ekipleri, yolu trafiğine kapattı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya üzerinden vatandaşlara "Yol kapanıyor, derhal bölgeyi terk edin" diye çağrı yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Bölgenin cayır cayır yandığını belirten Aras, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.







CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday, canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

"Maalesef alevlerin köye giriş yaptığını söyleyebiliriz. İtfaiye ekipleri, ekip arkadaşlarının sağlıklı şekilde dönüş yapması için de çalışma yapıyor. Evlerin kapısına da alevler dayanmış durumda. Yangının daha fazla köyün içine gelmemesi için çalışma yapıyorlar. Ev sahipleri ellerinde kazma kürek tırmıklarla yangını söndürmeye çalışıyor.

Mazıköyü’nden sahil kısmına inen yoldayız. Sahil kısmından da bir müdahale yapılıyor. Köy içinden müdahale yapılıyor. Köyde elektrikler gitmişti. Zaman zaman su tanker sıkıntısı da yaşanıyor. Ekipler alevlerin köyün içine gelmemesi için uğraşıyor. Bir ev de alevlere teslim olmuş durumda. Maalesef rüzgar nedeniyle köyün içine doğru giriş yapıyor alevler. Pansiyon ve işletmeler de tahliye edilmişti. Bulunduğumuz yerde köyün içine daha fazla yangının sirayet etmemesi için burada cansiparane çalışılıyor.

Sadece burada yangın yok. Bodrum Milas’tan köy içine gelen alanda da büyük bir yangın var. Ekipler o bölgeye odaklanmıştı. Orası alevlere teslim olsa dışarıdan ekiplerin buraya gelmesi de zorlaşacaktı. Oradaki yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler gelebildi. Polis TOMA'sı da az önce geldi.

Köyün tepede olduğunu söylemiştik. Yangın köye doğru tırmanıyor o tepeden. Buradaki vatandaşlar da kaçmaya başladılar. Rüzgarın da etkisiyle köyün içine doğru alevler girmeye başladı. Yangın tepeyi tırmanıyor adeta. Kozalaklardan çıkan küller de insanların üzerine düşüyor. Biz de o sıcaklığı hissettik. Adeta yüzümüze vuruyor.

Maalesef burada bir alev cephesi kuruldu. Vatandaş ve ekipler müdahale yapıyorlar. 3 evin de alev çemberi içinde kaldığını söyleyebiliriz."

MİLAS'TA BAŞLAYIP BODRUM İLÇESİNE SIÇRAYAN ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar, Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde etkisini sürdürüyor.

Beyciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden takviye gelen çok sayıda yangın söndürme ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri evlerini boşaltmaları için uyarıldı.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, 60 hanenin bulunduğu Gökpınar ve Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde etkili oluyor. Mahallelerin büyük kısmı tahliye edildi. Uzun süre yangının seyrini bekleyerek bölgeden uzaklaşmayan bazı mahalle sakinleri, alevlerin yaklaşması üzerine evlerinin etrafını sulayıp bölgeden ayrıldı.

Yangının yerleşim alanlarına zarar vermemesi için ormanlık alanda çok sayıda iş makinesi ile çalışma yapılıyor. Bölgede dik yamaçların bulunması ise arazöz ve iş makineleri ile müdahaleyi güçleştiriyor.

Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri ile bölgeye gelen gönüllüler de destek veriyor.

TUNCELİ'DE ORMAN YANGINI

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Yenibaş-Gedikler bölgesinde çıkan örtü yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kente bağlı Hozat ilçesi Yenibaş-Gedikler bölgesinde çıkan örtü yangınına, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Ekiplerin gayretli çalışmaları sonucu yangının genel olarak kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgede bulunan duman örtüsü ve devam eden rüzgarın zaman zaman alevlenmelere sebebiyet vermesi bölgeyi sivil vatandaşlarımız için tehlikeli kılmaktadır. Bu sebepledir ki sivil vatandaşlarımızın alana girişine izin verilmemektedir. Bu hususta görevli arkadaşlarımıza zorluk çıkarılmaması, görevlerinde yardımcı olunması önem arz etmektedir."

Açıklamada, ekiplerin bölgede çalışmalarına aralıksız devam ettiği ifade edildi.

MANAVGAT'TAKİ YANGINDA 5. GÜN



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada başlayan ve 5'inci gününe giren yangınları kontrol altına alınma çalışmaları sürdürülüyor. Yangından en çok etkilenen Manavgat Kalemler Mahallesi'nde yanan evler kepçelerle yıkılmaya başlandı.

Manavgat merkezine 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik, bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller, iş makineleri ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi. Manavgat'ta 42 mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye edildi. 18 bin aboneye elektrik ve su verilemeyen Manavgat'ta yangına evlerinde yakalanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 279 vatandaş hastanelerde tedavi edildi.

CUMHURBAŞKANI İNCELEME YAPTI

Yangın sonrası Manavgat'a gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, cuma günü akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün öğle saatlerinde Manavgat'a gelerek, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından Bakan Karaismailoğlu ile birlikte Marmaris'e geçti.

İKİ ORMAN İŞÇİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Manavgat'ın Gebece Mahallesi Güğlen dağı Beloluk mevkiinde cuma günü öğleden sonra kuvvetlenen yangına müdahalede bulunan arazözün devrilmesiyle alevler arasında kalan arazöz sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya, yaralı olarak araçtan çıktı. Arazözden çıkamayan orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş ise yaşamını yitirdi. Yaralı işçiler bölgeye gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş'ın Beloluk mevkiinde yanan arazözün içindeki cansız bedenlerine ancak dün sabah saatlerinde ulaşıldı. İki işçinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GAZİPAŞA YANGINI SÖNDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazipaşa'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

KALEMLER'DE YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Afet bölgesi ilan edilen Manavgat'ta yaşamın normale dönmesi için çalışmalar başladı. Manavgat ilçesinde yangının ilk çıktığı Yeniköy mahallesine yakın noktada bulunan Kalemler Mahallesi en çok zarar gören yerler arasındaydı. Bugün itibarıyla bu mahallede de yıkım çalışmaları başladı. Yanan evler kepçelerle yıkılmaya başladı. Mahalle içerisinde dolaşan kepçeler, kırmızı boya ile işaretlenen evleri tek tek yıkıyor. Jandarma ekipleri özellikle yıkım çalışmalarının başladığı mahallelere girişleri yasaklarken ayni yardımlar ise mahalle içlerinde kurulan dağıtım merkezlerinde toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bölgeye elektrik ve su verilmezken poyrazın etkisini yitirmesinin ardından havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışmalarının hız kazandığı öğrenildi. Bugün Manavgat ilçesinde hava sıcaklığı 39 derece nem oranı ise yüzde 15 olarak ölçüldü. Sıcaklığın 41 dereceleri görmesi beklenen ilçede yangının en şiddetli yaşandığı günlerde nem oranının yüzde 5-9 arasında olduğu gözlenmişti.

TIRMIKLARLA TAMPON BÖLGE

Ahmetler Mahallesi'nde ise yangının köye ulaşımını önlemek için kampanya başlatıldı. Mahallede oturan Mustafa Koç, "Köylü elinden geldiği kadar yangının önünü kesmeye çalışıyor. Tampon bölge, yangını önlemiyordu. Biz de ormanı kurtaramayacağız, Ahmetler'i kurtaralım dedik. Tırmık ve iş makineleriyle ormanla köyün arasını keseceğiz. Para gönderenler de var ve iş makineleri kiralayarak yangın yerine götürüyoruz. 'Tırmığını al da gel' diye bir kampanya başlatıldı. Köy dışından da köylüler yardıma geliyor. Başka ilerde yaşayanlar ve gönüllüler de köye geliyor. Ahmetler'de son durum dün akşam sadece duman vardı maalesef ormanları kaybettik. Köyü kurtarmaya çalışacağız. Bizi yalnız bırakmayın" diye konuştu.

Orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş'ın cenazeleri ise sabah saatlerinde morgdan alınarak, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Cenazelerin, buradaki törenin ardından İzmir'e gönderileceği kaydedildi.

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