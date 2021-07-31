Son dakika haberi: Bodrum yangın yeri: Mazı ve Gökpınar... İki mahalle tahliye edilirken, Belediye Başkanı Aras'tan halka çağrı

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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde başlayan yangınlar, birçok mahalleye sirayet etmiş durumda... Bölgede beş yıldızlı otellerin yanı sıra bazı mahalleler tahliye ediliyor.

Yangının etkisini artırması üzerine beton şirketlerine ait 30 mikser ile 5 polis TOMA'sı da söndürme çalışmalarına destek olurken vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Kamuya ait lojmanlara ve yerleşim yerlerine 5 metreye kadar yaklaşan yangında vatandaşlar yangın tüpleri ve kovalar ile seferber oldu. Vatandaşlar yangın bölgesine su ayran ve yiyecek getirerek ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile yarıştı.

Yoğun duman da çalışmaları zorlaştırıyor. Dumandan etkilenen iki itfaiye eri ve iki beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.

"MAZI VE ÇÖKERTME TEHDİT ALTINDA"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yukarı Mazı'nın tahliye edilmeye başlandığını söyledi. Buradaki yurttaşların, Aşağı Mazı'ya gönderileceğini dile getiren Başkan Aras, "Bodrum'dan teknelerimizi organize ettik, vatandaşlarımızı tahliye etmek istiyoruz" dedi.



Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü anlatan Aras, Mazı, Çökertme ve Armutçuk mahallelerinin tehdit altında olduğunu söyledi, "Herkesin çok dikkatli olması lazım. Burada nefes almakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ALEVLER MAZI'YA DA ULAŞTI

Sabaha karşı 2.30 sularında bölgeden gelen haberlere göre; Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi ile 85 haneli Mazı Mahallesi ve Armutçuk mevkiine ulaştı.

Yangın nedeniyle iki mahallenin büyük kısmı tahliye edilirken, alevlere çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Çevredekilerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

UMURCA'DAN SEVİNDİREN HABER

Öte yandan Bodrum'a bağlı Umurca ve Kumbahçe mahallelerinde ile İçmeler yolu güzergâhındaki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 10 saatte kontrol altına alınan yangında 50 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

BAŞKAN ARAS'TAN 'ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI

Bodrum Belediye Başkanı Aras, dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin trafikte yollara takılmaması ve hızlı bir şekilde yangına acil mücadele vermesi için vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araçları ile trafiğe çıkmamasını istemişti.

'KRİZ MASASI OLUŞTURULDU'

Başkan Aras, "Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, yangına havadan karadan müdahaleye devam ediyor. Bodrum Belediyesi'nde kriz masası oluşturuldu. Tüm imkanlarını seferber ederek yangın söndürme çalışmalarına müdahale ediliyor" diye konuştu.

Başkan Aras, ayrıca sosyal medya üzerinden "Yangın söndürme çalışmalarımız havadan ve karadan sürüyor. Belediye araçlarımız, tahliyeye gerek duyulması ihtimaline karşı İçmeler’de hazır halde bekliyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum; acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayalım" diye hatırlatma yaptı.

GÜVERCİNLİK'TEKİ YANGIN DÜN KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde dün çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçrayan yangın kontrol altına alınmıştı. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında, ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

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