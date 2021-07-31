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Davut CAN / Muğla (MARMARİS), (DHA)
Haber Giriş: 31.07.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... Marmaris'teki orman yangınında son durum! Karayolu ulaşıma kapatıldı

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Marmaris'teki orman yangını Marmaris-Datça karayoluna yaklaştı. Yangınla yoğun mücadele devam ederken Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapatıldı.

Marmaris'te yangına müdahaleler hem havada hem de karadan devam ederken, alevler Marmaris-Datça karayoluna yaklaştı. Trafiğe kapatılan karayolunda, bir süre sonra araçların kontrollü olarak geçişine izin verildi.

Son dakika... Marmaristeki orman yangınında son durum Karayolu ulaşıma kapatıldı

Ekipler, Asparan mevkisindeki alevlerin yolun diğer tarafına geçmemesi için büyük mücadele verdi. Bölgedeki çalışmalar sürerken, bu yolu kullanacak olan vatandaşlar tehlikelere karşı uyarıldı.

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2 GÜNDE TOPLAM 27 KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR

Bu arada, yangın bölgesinde Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) bünyesinde gönüllü olarak çalışan hayvanseverler, iki günde 27 kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.

Son dakika... Marmaristeki orman yangınında son durum Karayolu ulaşıma kapatıldı

Kurtarılan kaplumbağaların tedavilerini yapan Veteriner Hekim Nihat Yapanoğlu, "Biz, İzmir'den geldik. HAYTAP'tan gönüllü arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Dün yaklaşık 13 kaplumbağa kurtardık. Yine HAYTAP'taki gönüllü, Marmarisli veteriner hekim arkadaşlarımıza teslim ettik, yanık olanların tedavilerini yaptık.  Bugün 14 kaplumbağa daha kurtardık. Bunların da gerekli tedavilerini yapıp, yangın bölgesinden uzak bir noktada doğaya geri bırakacağız. Dün maalesef 4 de ölü kaplumbağa bulduk. Onlar için elimizden bir şey gelmiyor. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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YAVRU KAPLIMBAĞA ÖLDÜ

Bu arada Marmaris Datça karayolunun Asparan mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kaplumbağa, üzerinden otomobilin geçmesi sonucu öldü.

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