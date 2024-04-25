Korhan Hoca muamması başa döndü

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ABD’deki Dünya Bankası’ndan emekli olduktan sonra İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Prof. Dr. Korhan Berzeg 17 Haziran 2023 günü esrarengiz şekilde kaybolarak Türkiye’nin gündemine gelmişti. Berzeg Balıkesir’in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evinden sabah yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Yüzlerce kişiyle sürdürülen arama çalışmaları 130 gün sonra sonlandırılmıştı. 84 yaşındaki profesörün esrarengiz kaybıyla ilgili kaçırılma, cinayet ve kaybolup hayatını kaybetme senaryoları ortaya atılmıştı. Önceki gün ise Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, dere kenarında Berzeg’e ait kimlik, kredi kartı ve pantolon ile kemik parçaları bulmuştu. Muhtar, ”Mahallemizin suyunda sorun oldu. Boruların geçtiği güzergâhı ararken kıyafetleri gördük. Cebinden Korhan Berzeg’in toplu ulaşımda kullandığı kart çıktı” dedi. Bölgede arama çalışmaları yeniden başlarken uzmanlar yeni gelişmeyi Hürriyet’e şöyle yorumladı:

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KEMİKLER ONA AİT OLMAYABİLİR

Prof. Dr. Nevzat Alkan (Adli Tıp Uzmanı): “Ceset bu kadar kısa sürede kemik haline gelmez. En az 5 yıl geçmesi lazım kemik haline gelmesi için. Ama kemiklerin yanında Korhan Berzeg’in kimliklerinin bulunması da kafa karıştırıcı. Düşme sonucu ölseydi, hayvanlar parçalasa bile köpekler mutlaka cesedin kokusunu alırdı. Eğer olay cinayet ise, elbise parçalarında yabancı kişiye ait doku örnekleri varsa DNA tespiti yapılabilir. Her anlamda şaşırtıcı bir olay.”

TOKSİK İNCELEME OLMALI

Prof. Dr. Halis Dokgöz (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): “Olay yerindeki giysilerin mutlaka ayrıntılı incelenmesi gerekir. Üzerinde herhangi bir kesici delici alet yarası, ateş-silah yarası izi var mı? Özellikle biyolojik materyal bulunduğunda kemiklerde ve diğer biyolojik materyallerde toksikolojik inceleme yapılmalıdır. Ölüm nedeni ve ölüm zamanına yönelik de inceleme gerekir.”

CİNAYET İHTİMALİ VAR

Savaş Kurtbaba (Emekli polis): “Kayıp şahsa aitse kemiklerde darp cebir izi var mı diye bakılacak. Bulunduğu yer itibarıyla yüzde 99 ceset buraya taşınmış. Hayvanlar bunu yapabilir. Bu olay basit bir olay değil. Benim kaçırıldığı şeklinde bir şüphem var. En önemli delil köpek. Muhtemelen köpeği aç bırakıp olay yerine tekrar göndermişlerdir. Hayvanlar parçalamış gibi izlenim de verilmiş olabilir. Şayet hayvanlarla ilgili kemiklerde herhangi bir ize rastlanmazsa cinayet olma ihtimali çok çok daha artıyor.

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KIZINDAN DNA ÖRNEĞİ

Bulunan kemikler, DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. İngiltere’den gelen kızı Nisa Berzeg’in vereceği DNA örneği ile kemiklerin Berzeg’e ait olup olmadığı belirlenecek.

AİLENİN AVUKATI: ÇOK ŞAŞKINIZ

Korhan Berzeg’ın birlikte kaybolduğu Doberman cinsi köpeği Tina, 74 gün sonra geri dönmüştü. Bu da şüpheleri artırmıştı. Berzeg Ailesi’nin avukatı Emre Akkaş, kimlik ve kartların Korhan Berzeg’e ait olduğunu doğruladı. İstanbul’dan geldiği Gönen’de açıklamalarda bulunan Akkaş, şöyle konuştu: “Belli kartlar, kimlik kartı, banka kartı ve belli kıyafet parçaları bulundu. Bunun yanında kemik parçaları da ortaya çıktı. Biz tabii çok şaşkınız. Şu anda savcılık nezdinde, kolluk kuvvetlerinin incelemeleri de bölgede devam etmekte. Süreç devam ediyor, biz de tabii dosyayı takip ediyoruz.

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Kızı Nisa Berzeg’in vereceği DNA örneğiyle süreç 2-3 hafta içerisinde sonlanır. Angela Hanım, umudunu taşıyordu. Kendisi bu süreci de metanetle takip ediyor. Bu süreç tabiri caizse yeniden başlamış ve bu süreç yeniden ilerliyor olarak da görebiliriz.”

YENİDEN ARAMA BAŞLATILDI

Öte yandan Korhan Berzeg’in Armutlu Mahallesi’ndeki evinden itibaren 2.5 kilometrelik alanda dün sabah erken saatlerden itibaren yeniden arama çalışması başlatıldı. Aramalara 1 kadavra köpeği ve 59 personel katılıyor.

YOLUNU MU KAYBETTİ

Korhan Berzeg’e ait eşyaların daha önce defalarca aranan bölgenin üst kısmında, patika yolda bulunması ise Alzheimer hastası olan Berzeg’in yolunu kaybetmiş olma ihtimalini güçlendirirken, yetkililer kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola Berzeg’in inmesinin mümkün olmadığını belirtti. Berzeg’in bulunan pantolonun alt kısmının parçalanıp yırtılmış olması hayvan saldırısını güçlendirirken, cesedin hayvanlar tarafından parçalanarak dere kenarına getirilmiş olma ihtimali üzerinde de duruluyor.

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TÜM EŞYALARI AYNI YERDE

Dere kenarında kemik parçalarıyla birlikte bulunan malzemeler de belli oldu. Yapılan olay yeri incelemesinde, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar, Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi Kart, sürücü belgesi ve kimlik kartı ile parçalanmış kahverengi cüzdan, parçalanmış halde 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL ile 4 adet 10 TL bulundu.