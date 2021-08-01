Davut CAN, Mehmet ÇINAR- Alparslan ÇINAR- Adem AKALAN- Aslı DURAN- Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA (DHA)
Haber Giriş: 01 Ağustos 2021 - 12:44 |
Marmaris ve Manavgat'ta orman yangınlarında son durum
Gelen son dakika haberine göre, Marmaris’teki yangın Hisarönü ve Orhaniye mahallesinde devam ederken, Muğla’da da 3 ayrı noktada söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangında son durumda Turunç ve Hisarönü mahallelerindeki vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Bodrum'un Mazıköy mahallesinde ise yangın köye giriş yaptı, 3 ev alevlerin arasında kaldı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Manavgat'ın Çardak Beydiğin Mahallesi'nde yer alan Çöplük Yolu Göğü mevkisinde ise alevler, rüzgarın da etkisiyle 20 metreye kadar yükseldi.