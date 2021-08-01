MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: MSB'den Rusya'dan gelen yangın uçağı ile ilgili açıklama
GeriGündem Son dakika: MSB'den Rusya'dan gelen yangın uçağı ile ilgili açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB'den Rusya'dan gelen yangın uçağı ile ilgili açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: MSB'den Rusya'dan gelen yangın uçağı ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldığını ve birçok unsurla yangın söndürme çalışmalarına destek sağlandığını duyurdu. MSB'den yapılan yangında son durum açıklamasında ayrıca Rusya'dan gelen BE200 uçağına da her türlü desteğin sağlandığı belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızda bulunan 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımıza ait dozerle de yangın bölgesindeki arazözler için yol açma çalışmaları yapılmakta, birçok unsurumuz ile yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır" denildi.

Son dakika: MSBden Rusyadan gelen yangın uçağı ile ilgili açıklama

MSB'den yapılan bir diğer paylaşımda da Rusya'dan gelen yangın uçağına her türlü desteğin sağlandığı belirtildi.

Bodrum alev alev Belediye başkanı son durumu açıkladı
Bodrum alev alev! Belediye başkanı son durumu açıkladı


Son dakika: MSBden Rusyadan gelen yangın uçağı ile ilgili açıklama

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Yangınla mücadele kapsamında ülkemize RF’den gelen BE200 uçağına Adnan Menderes Hv.Mey.K.lığı/İzmir’de, AN-124 uçağı ve helikopterlere de Antalya Hv.Mey.K.lığında talepleri kapsamında her türlü yer destek hizmetini sağlıyoruz.

: İlginizi Çekebilir

Yangın manzarasında tatile devam etmek
Yangın manzarasında tatile devam etmek
Arabanın ön camından cehennemi gören kahramanlar
Arabanın ön camından cehennemi gören kahramanlar
MSBden Rusyadan gelen yangın uçağı ile ilgili açıklama
MSB'den Rusya'dan gelen yangın uçağı ile ilgili açıklama

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi